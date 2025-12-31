ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любимият Христо Пъдев от басейна в Павел Баня преброи 176 "Кой да знае"

Христо Пъдев КАДЪР: Фейсбук/Hristo Padev

Актьорът Христо Пъдев показа в своя фейсбук публикация каква е била неговата 2025 година в цифри. През нея той е заснел 147 епизода на предаването "Кой да знае". Пъдев е публикувал и своя снимка от басейн в Павел Баня. 

Ето какво гласи публикацията му: 

Приключва най-интензивната ми в работно отношение година и чисто логистично, не знам как се случи всичко, но.... ето я моята 2025 г. в цифри:

- 173 изиграни представления (пропътувани над 50 000км)

- 147 заснети епизода на "Кой да знае"

- 3 игрални филма

Благодаря на всички по пътя!

Весело посрещане на новата година.

Публикувахте от Hristo Padev в Вторник, 30 декември 2025 г.

