Любимият Христо Пъдев от басейна в Павел Баня преброи 176 "Кой да знае"

Актьорът Христо Пъдев показа в своя фейсбук публикация каква е била неговата 2025 година в цифри. През нея той е заснел 147 епизода на предаването "Кой да знае". Пъдев е публикувал и своя снимка от басейн в Павел Баня.
Ето какво гласи публикацията му:
Приключва най-интензивната ми в работно отношение година и чисто логистично, не знам как се случи всичко, но.... ето я моята 2025 г. в цифри:
- 173 изиграни представления (пропътувани над 50 000км)
- 147 заснети епизода на "Кой да знае"
- 3 игрални филма
Благодаря на всички по пътя!
Весело посрещане на новата година.
