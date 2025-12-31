Вижте бляскавата година на Софийската опера (Видео)

Софийската опера и тази година следва утвърдената традиция да представя на 31 декември Новогодишен гала концерт. В програмата са включени фрагменти от оперите „Макбет", „Силата на съдбата", „Дон Карлос", „Ернани" и „Травиата" на Джузепе Верди, „Манон Леско" от Джакомо Пучини, „Любовен еликсир" и „Дъщерята на полка" на Гаетано Доницети, „Севилският бръснар" от Джоакино Росини и др. Балетът ще изпълни фрагменти от „Дон Кихот" и „Баядерка" (Минкус), „Лешникотрошачката" (Чайковски) и др. Финалът на концерта е с „Трич-трач полка" от Йохан Щраус-син. Всъщност поредицата новогодишни концерти на Софийската опера започна още снощи и ще продължи и тази вечер, за да могат повече ценители на това изкуство да се насладят на прекрасната музика.

Театърът споделя със своите почитатели удовлетворението от постигнатите през годината успехи, а артистите правят своята равносметка. Подарили са незабравими емоции на над 135 хиляди зрители, които са се радвали на 284 спектакъла, припомни БНТ. Но това не е всичко – трупата на Националната опера е осъществила четири много успешни гастрола в Италия, Полша, Турция и Хърватия. Националният балет също покори чуждестранната публика с три запомнящи се турнета – в Крит, Салерно и в десет полски града.

Софийската опера се стреми да отговаря на интереса на своята аудитория към спектаклите си. Затова с годините новогодишният концерт от събитие в една-единствена вечер прераства в поредица от празнични спектакли. Така шансът да останат разочаровани почитатели, които не са успели да намерят място в залата, значително намалява. А тези, които веднъж са били в Операта точно в навечерието на Новата година, стават редовна публика на тези бляскави концерти и превръщат посещението им в своя празнична традиция.