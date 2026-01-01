Рачков с любимата му Виктория честитят новата година: Пожелаваме ви повече любов

Актьорът и тв водещ Димитър Рачков посрещна Новата 2026 г. в компанията на любимата си Виктория. Двамата са празнували в хотел заедно с дъщеричката на Виктория и нейната майка.

Двойката пусна снимки от празника и честити новата година. "Пожелаваме ви повече любов – онази тиха и истинска, която се усеща със сърцето. Повече доброта – без условия и очаквания! Повече моменти, които остават завинаги. Нека новата година ви донесе спокойствие, вяра и сили да бъдете себе си и да пазите най-ценното", пишат Рачков и Виктория в обща публикация в социалните мрежи.