ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зографски 14-и в Гармиш

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22009738 www.24chasa.bg

Рачков с любимата му Виктория честитят новата година: Пожелаваме ви повече любов

6236
Димитър Рачков с приятелката си Виктория Снимка: Инстаграм

Актьорът и тв водещ Димитър Рачков посрещна Новата 2026 г. в компанията на любимата си Виктория. Двамата са празнували в хотел заедно с дъщеричката на Виктория и нейната майка.

Двойката пусна снимки от празника и честити новата година. "Пожелаваме ви повече любов – онази тиха и истинска, която се усеща със сърцето. Повече доброта – без условия и очаквания! Повече моменти, които остават завинаги. Нека новата година ви донесе спокойствие, вяра и сили да бъдете себе си и да пазите най-ценното", пишат Рачков и Виктория в обща публикация в социалните мрежи. 

Димитър Рачков с приятелката си Виктория

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)