Катето Евро учи снаха си как се прави торта "Павлова", защото Сашо Кадиев е свикнал на хубавото

Урок как се прави торта "Павлова" преподава актрисата Катето Евро на снаха си Ивелина. Със забавно видео в социалните мрежи тя показа как забърква вкусния десерт, а снаха й я гледа.

"Уча снахата как се прави торта "Павлова" за Нова година. Ивчето гледа, учи... че синът ми е свикнал на хубаво", пише Катето Евро с типичното си чувство за хумор. "Поредното много лесно нещо. Аз, като я питам как се прави нещо, тя винаги отговаря: ама това е много лесно", казва Ивелина.

Торта „Павлова" е на основата на белтъчен блат (целувка), гарниран с бита сметана и пресни плодове.