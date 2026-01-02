Маги Халваджиян: Хейтърите вечно ще мрънкат, а чудесата ще се случват на мечтателите

"Винаги съм бил оптимист. Дори понякога прекалявам с розовите очила. Истината обаче е, че ако вярваш в чудеса, ти се случват чудеса. Аз, съдружниците ми в различните компании и екипите ни, изпратихме 2025 с много положителни чувства".

Това написа продуцентът Магърдич Халваджиян в профила си във Фейсбук като своеобразна своя равносметка за отминалата година.

И продължи:

"Беше трудна, но беше и забавна! Направихме изключителен 13 сезон на "Капките", който завърши на стадион "Васил Левски" пред 40.000 души! Феномен, който не се се случвал на нито едно телевизионно шоу никъде по света! Просто вярваме в чудеса и ни се случват чудеса! Откупихме правата за романа на Васил Попов "Мамник" и продуцирахме 12 сериен сериал! Продуцирахме и 12 епизода за шести сезон на хитовия сериал "Под прикритие". Работим по сценариите и логистиката на няколко нови сериала и няколко нови игрални филма! Продуцирахме трети сезон на "Пееш или Лъжеш" по Нова, който постигна изключителен успех. А в Новогодишната нощ "Пееш или лъжеш" се превърна в рейтингов лидер с 45% пазарен дял , оставяйки далеч зад себе си конкуренцията!

Вярвам, че 2026 ще бъде още по-здрава, успешна и добра! Нали ви казах, че съм болен оптимист! Нали ви казах, че прекалявам с розовите очила! По-добре с розови очила, отколкото да хейтя всичко и всички!

И резултатът е виден! Хейтърите на всичко и всички, вечно ще мрънкат и ще се оплакват, а на мечтателите ще им се случват Чудеса! Пожелавам на българите през новата 2026 да обичат повече, да подкрепят можещите и успяващите, да търсят причините в неуспехите си единствено в себе си, и да не спират да опитват. Щастието и успеха може би се крият зад следващия ъгъл! Просто бъдете Мечтатели с розови очила и вярвайте, че няма невъзможни неща!"