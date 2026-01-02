Германският филмов съвет разследва връзки на свои членове с нацистите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският федерален филмов съвет (Filmförderungsanstalt, FFA) планира да възложи проучване на специално създадена комисия, която да изясни възможни връзки с нацистите на бивши членове на организацията, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Изпълнителният директор на съвета Петер Дингес заяви пред ДПА, че комисията ще има за цел да „разкрие истината" за евентуални нацистки дейности.

Водещата организация в киноиндустрията на страната – SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft), вече е провела проучване за възможното участие на бивши мениджъри и носители на отличия в нацистки структури.

Сдружението на филмовата индустрия SPIO е основано през 1950 г. и представлява интересите на германската филмова, телевизионна и видеоиндустрия. Като чадърна организация тя обединява 18 професионални асоциации с над 1100 компании членове.

В резултат на проучването на SPIO 14 изтъкнати филмови личности бяха лишени от почетните си медали. Сред тях са режисьорката Лени Рифенщал, известна с нацистката си пропаганда, актьорът Хайнц Руман, бившият директор на „Берлинале" Алфред Бауер и филмовата звезда Олга Чехова.

„Германският федерален филмов съвет е значително по-млад – основан е през 1968 г., но и това е период, в който все още са били възможни връзки с нацистите", отбеляза Дингес.

Той обясни, че въз основа на разследванията на SPIO е установено, че е имало припокривания „поне при двама души с връзки с нацистите в по-тесен смисъл". Това са Йоахим Раферт и Александър Грутер – бивши членове на управителния съвет на Германския федерален филмов съвет.

Тази стъпка е важна в името на прозрачността и поемането на отговорност, дори ако замесените лица вече не са живи, подчерта Дингес, коментирайки възможните последици от разследването.