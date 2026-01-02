ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Андреев си тръгва от Испания

Кралската опера в Лондон ще постави нови сценични завеси, почитащи патрона крал Чарлз Трети

Крал Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Кралската опера в Лондон е поръчала нови сценични завеси, които ще бъдат представени през май 2026 г., съобщава сайтът Opera Now, предава БТА.

Новите завеси ще почетат крал Чарлз Трети – патрон на Кралската опера, Кралската балетна трупа и Кралската балетна школа, като ще носят неговия личен монограм.

Промяната идва 26 години след поставянето на сегашните завеси, които, след като са били използвани в над 10 000 представления, са достигнали края на своя жизнен цикъл.

Замяната е възможна благодарение на дарение от фондация „Джулия Раузинг", която подкрепя високите постижения в изкуствата, като част от по-широка инвестиция в модернизиране на сценичната и осветителната инфраструктура на Кралската опера.

Сър Алекс Биърд, главен изпълнителен директор на Кралската опера, каза: „Тази поръчка е част от жизненоважна програма за обновяване на операта, която засяга части от сградата, обновени за последно през 90-те години на миналия век. Новите завеси са не само празник за изкуството, но и необходима инвестиция в бъдещето на нашата сцена. Гордеем се, че почитаме патронажа на Негово Величество по такъв забележителен и траен начин."

Новите завеси ще бъдат изработени в сътрудничество със специалистите от компанията за сценично оборудване Gerriets и Кралското училище по бродерия. Те ще са от мохер велур, в две части, всяка с размери 9,75 м ширина и 10,8 м височина. Завесите ще бъдат поставени през май 2026 г.

