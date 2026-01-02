Най-малко са жените режисьори на най-касовите филми в САЩ през 2025 г.

Процентът на жените режисьори сред най-касовите филми в Северна Америка е достигнал седемгодишно дъно през 2025 г., като е намалял с почти 40% спрямо предходната година, съобщава „Скрийн дейли", като цитира изследване на д-р Стейси Л. Смит и „Инициатива за включване на Аненбърг", пише БТА.

„Инициативата за включване на Аненбърг" (Annenberg Inclusion Initiative, AII) е изследователска програма към Факултета по комуникации и журналистика на Университета на Южна Калифорния. Тя се фокусира върху изучаването на разнообразието, равнопоставеността и включването на малцинствени групи в киното, телевизията и други медии.

Докладът „Включване на режисьорския стол" анализира 100-те най-касови филма от 2025 г. и разглежда тенденциите сред 1900-те най-касови филма от 2007 г. насам. От общо 111 режисьори през 2025 г. само девет (8,1%) са жени – спад от 13,4% през 2024 г. и най-ниското ниво от 2018 г. насам.

Сред най-касовите филми, режисирани от жени, са „Нощна смяна във „Фреди" 2" (119,9 млн. долара, Ема Тами), „Шантав петък" (94,2 млн. долара, Ниша Ганатра) и „Елио" (72,9 млн. долара, Доми Ши и Маделин Шарафиан).

По отношение на расовата принадлежност, шест режисьори (5,4%) са жени от недостатъчно представени групи. Като цяло, 24,3% от режисьорите са от недостатъчно представени расови или етнически групи, което представлява увеличение спрямо 12,5% през 2007 г.

„Данните за 2025 г. показват, че напредъкът за жените режисьори е бил краткотраен", коментира Смит. Тя добавя: „Тези резултати се дължат на управленски решения, взети много преди изборите през 2024 г."

Данните на дистрибуторите показват, че „Юнивърсъл пикчърс" е лидер в наемането на жени и режисьори от недостатъчно представени групи в продължение на 19 години, докато „Парамаунт" изостава. Докладът отбелязва също, че жените са по-добре представени в конкурса за драматични филми на „Сънданс" (64%), телевизията (37%) и филмите на „Нетфликс" (20,5%).