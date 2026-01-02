Обвиниха Уил Смит в сексуален тормоз

Цигулар обвини Уил Смит в отмъщение, след като заяви, че е бил уволнен за това, че е докладвал за сексуален тормоз по време на турне с актьора и рапъра, според съдебен иск, подаден по-рано тази седмица, пише nbcnews.

Искът от Брайън Кинг Джоузеф е подаден във Върховния съд в Лос Анджелис. Джоузеф твърди, че през март миналата година в хотелската му стая е имало "нерегламентирано влизане", което той е докладвал на охраната на хотела, полицията и екипа на Смит.

Няколко дни по-късно, според жалбата, представител на Смит е обвинил Джоузеф в лъжа и го уволнил.

Управляваща компания, свързана с 57-годишния Смит, също е посочена като ответник в съдебния иск. Жалбата не посочва конкретни щети.

Адвокатът на Смит, Алън Б. Гродски, заяви:

„Твърденията на г-н Джоузеф относно моя клиент са неверни, неоснователни и безразсъдни. Те се отхвърлят категорично и ще използваме всички налични правни средства, за да отговорим на тези твърдения и да гарантираме, че истината ще излезе наяве."

Според исковата молба Джоузеф започва да се изявява със Смит през декември 2024 г. и се присъединява към турнето на артиста за най-новия му албум „Based on a True Story" миналата година. Те започнали да прекарват време сами, се посочва в жалбата, и Смит казал на Джоузеф, че между тях има „специална връзка", каквато артистът нямал с никой друг.

Около 20 март, докато е бил в Лас Вегас за представление, Джоузеф казал, че се е върнал в хотелската си стая около 23:00 часа и е открил, че някой е влязъл незаконно, докато е бил отсъствал, се посочва в жалбата. Според охраната на хотела не е имало следи от насилствено проникване и само хора, които са били част от мениджърския екип на Смит, са имали достъп до стаята, докато той е отсъствал, се посочва в жалбата.

Сред предметите, които Джоузеф твърди, че е намерил, са кърпички, бутилка бира, обица, червен раница, лекарства за ХИВ с името на друго лице, документи за изписване от болница за човек, когото Джоузеф не познава, и бележка, на която пише: „Брайън, ще се върна не по-късно от 5:30, само ние (нарисувано сърце), Стоун Ф.", се посочва в жалбата.

„Ищецът се е страхувал, че неизвестно лице скоро ще се върне в стаята му, за да се ангажира в сексуални действия с ищеца", се посочва в жалбата.

След като Джоузеф е съобщил за очевидното нахлуване на охраната на хотела, представителите на Смит и полицията, според жалбата, представител на Смит го е обвинил за инцидента и е казал, че ще бъде уволнен.

В жалбата се цитира част от изявлението на представителя: „Всички ми казват, че това, което ти се е случило, е лъжа, нищо не се е случило и ти си измислил всичко. Кажи ми, защо си излъгал и си измислил всичко това?"

В жалбата се твърди, че не са били предприети никакви усилия да се провери дали опасенията на Джоузеф за безопасността му са основателни, а след като той е бил уволнен, е бил нает друг цигулар, въпреки че в жалбата се посочва, че на Джоузеф е било казано, че турнето „взема различна посока".