Дете под елхата: Мечтата на 4-годишния Борис Дамянов е да участва в състезание с шейни

За 4-а поредна година в любимия конкурс на “24 часа” участва Борис Дамянов от София, който вече е на 4 години. Малкото момченце много обича снега и затова мечтата му е през новата година да участва на състезание с шейни и турнир със снежни топки.

И тази седмица публикуваме красиви снимки на малчугани с грейнали от щастие очи, които позират до коледната украса. Всички те са част от традиционния ни фотоконкурс "Дете под елхата". Едва ли има по-хубави кадри от тези, уловили чистата и неподправена детска радост.