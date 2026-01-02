ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3 г. и 6 м. след мелето с румънски рейс край Куцин...

Дете под елхата: Мечтата на 4-годишния Борис Дамянов е да участва в състезание с шейни

За 4-а поредна година в любимия конкурс на “24 часа” участва Борис Дамянов от София, който вече е на 4 години. Малкото момченце много обича снега и затова мечтата му е през новата година да участва на състезание с шейни и турнир със снежни топки.

И тази седмица публикуваме красиви снимки на малчугани с грейнали от щастие очи, които позират до коледната украса. Всички те са част от традиционния ни фотоконкурс "Дете под елхата". Едва ли има по-хубави кадри от тези, уловили чистата и неподправена детска радост.

