Дете под елхата: Майкъл на 1 г. и 4 месеца за първи път участва в традиционния ни конкурс

Джуджета спретнаха подаръчна елха

за най-послушното момченце на света.

Погледна то и цяло засия.

Това ни пише щастливата баба Антоанета Чакърова и изпраща снимка на своя внук Майкъл, който е на 1 г. и 4 месеца. Той за първи път участва в конкурса.

И тази седмица публикуваме красиви снимки на малчугани с грейнали от щастие очи, които позират до коледната украса. Всички те са част от традиционния ни фотоконкурс "Дете под елхата". Едва ли има по-хубави кадри от тези, уловили чистата и неподправена детска радост.