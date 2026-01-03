Дете под елхата: Александър Янчулев става на 3 през януари и задължително иска голям багер

Александър Янчулев от София, който този месец ще стане на 3 години, прегръща еленчето Рудолф, защото е добричко, а не е като големия сив вълк от любимите му приказки. Алекс знае, че Рудолф ще докара Дядо Коледа отдалече, за да му остави много подаръци под елхата. Надява се сред тях да са любимите му кранове, бетоновози, камиони и задължително голям багер.

Красивите снимки на малчугани с грейнали от щастие очи, които позират до коледната украса, са част от традиционния ни фотоконкурс "Дете под елхата". Едва ли има по-хубави кадри от тези, уловили чистата и неподправена детска радост.