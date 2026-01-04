Първите целувки на Кейт Уинслет били с момичета, предричали кариера само в роли на дебелани

Прочутата британска актриса разкри моменти от живота си, които никога досега не е обявявала публично

В тийнейджърските си години Кейт Уинслет обичала да експериментира със своята сексуалност и първите ѝ моменти на интимност били целувките с други момичета на нейната възраст. В серия от интервюта в различни медии по повод на режисьорския ѝ дебют Goodbay June по “Нетфликс” 50-годишната световноизвестна британска актриса разкри моменти от живота си, които, по собствените ѝ думи, никога преди не е споделяла публично.

Първият ѝ филм от 1994 г. - “Божествени създания”, пресъздава любовната история на две момичета, израснали заедно, които се превръщат в убийци. Филмът е направен по истинска криминална история от 1954 г. Именно споменът за филма предизвика признанието на Уинслет, че в ранните ѝ младежки години първите ѝ целувки са били с жени.

“Някои от първите ми интимни преживявания като тийнейджърка всъщност бяха с момичета. Бях целунала няколко момичета, бях целунала няколко момчета, но не се бях насочила в нито една от двете посоки. На този етап от живота си със сигурност бях любопитна”, обясни носителката на “Оскар”, посочвайки, че този ранен емоционален опит ѝ е помогнал да вникне в ролята си във филма на Питър Джаксън. “Имаше нещо наистина силно във връзката на тези две жени, които дълбоко разбрах”, допълни тя.

Пред Би Би Си пък известната с директния си начин на изразяване холивудска звезда разказа подробно за ужасяващата намеса на папараците в личното ѝ пространство. Това се случило след ролята ѝ на Роуз в култовия филм на Джеймс Камерън “Титаник”, който през 1997 г. я превръща в една от най-нашумелите млади актриси.

Когато славата я заляла като цунами, Уинслет вече не можела да се отърве от репортерите, които я следвали на всяка крачка.

Телефонът ѝ бил подслушван,

ровели в кофите ѝ за боклук, разпитвали продавачите в магазините в квартала какво е пазарувала, за да разберат дали е на диета. “Беше ужасяващо”, спомня си тя. Пред същото изпитание била изправена още веднъж и по-късно, след развода с втория си съпруг - известния режисьор Сам Мендес. Попитана как се е справяла с този медиен натиск, актрисата споделя без притеснение, че рецептата ѝ е “вкусно ястие, споделен разговор, хубава чаша кафе, малко музика на Radiohead и едно хубаво акане. Знаете ли, животът е по-хубав с тези неща”.

Уинслет разкрива още, че когато снимала “Титаник”, в който си партнира с Леонардо ди Каприо, не била “в особено добра психическа форма” относно тялото си. По онова време родената на 5 октомври 1975 г. британка е едва на 21 години. Въпреки че преживяването от създаването на филма било невероятно, тя разкрива, че светът ѝ бил “напълно обърнат с главата надолу”, след като филмът се появил по кината.

“Не бях готова за този свят”, признава звездата, която,

преди да навърши 33 г., има 6 номинации за “Оскар”

Споделя още, че е получавала негативни коментари за външния си вид от ранна възраст, спомняйки си как връстниците ѝ в началното училище я обиждали, защото била пълничка “Всъщност бях само малко по-яка”, уточнява тя. По-късно учителката ѝ по драма ѝ казала, че може да има кариера само ако “се задоволи с ролите на дебело момиче”. Този негативен опит от детството обаче я амбицира да успее на всяка цена.

От 15 до 19-годишна възраст тя ту била на диета, ту се отказвала, като имало моменти, в които напълно преставала да яде. “Беше наистина нездравословно”, признава днес изпълнителката на главните роли в превърнали се в класика филми като “Четецът”, “Блясъкът на чистия разум”, “Пътят към Невърленд”, “Разум и чувства”, “Ваканцията”, “Аватар” 2 и 3.

А когато снимките ѝ започнали да се появяват на кориците на различни списания, чула наистина грозни коментари за физиката си. “Бях сама срещу всичко това. Беше ме страх да заспя”, изповядва талантливата британка. Спасението било в близките и приятелите. Уинслет си спомня как семейна двойка съседи я подкрепяли с “чиния гореща паста и малка чаша червено вино”, които оставяли на стената на градината между къщите им.

Звездата засяга и въпроса за фотошопа, с който снимките ѝ по кориците били “разкрасявани” без нейното позволение. “Аз не изглеждам така. Коремът ми не е толкова плосък. Краката ми не са толкова дълги, гърдите ми не са толкова големи. Ръцете ми не са толкова стегнати. Какво, по дяволите, е това? Не исках никоя млада жена, дори само една, да погледне това изображение и да си помисли: “О, боже мой, искам да изглеждам така.” Това не съм аз”, казва актрисата, която многократно се е изказвала против ботокса и хирургичните намеси, на които се подлагат младите момичета, само и само да привлекат внимание.

Уинслет е привърженичка на естественото остаряване и даже

забранява на фотографите да ретушират бръчките на снимките ѝ

Тя многократно публично е защитавала убеждението си, че жените трябва да се приемат такива, каквито са. Заедно с Ема Томпсън и Рейчъл Вайс дори създават Лига срещу естетическата хирургия. Заради бунта ѝ срещу клишираните норми за красота в Холивуд и категоричните ѝ позиции по много неудобни теми Уинслет отдавна си е извоювала реномето на неконвенционална кинозвезда. Същото се отнася и за предпочитанията ѝ към по-нискобюджетни независими продукции за сметка на блокбастърите. Сп. “Тайм” два пъти - през 2009 и 2021 г., я включва в списъка си на 100-те най-влиятелни хора на планетата.

Кинозвездата се връща и към един от мъчителните моменти в живота си - този на раздялата си със Сам Мендес през 2010 г. Актрисата я понася много тежко, защото не може да преглътне изневярата на съпруга с друга нейната колежка - Ребека Хол. В този период преследването от папараците добавя още горчивина в живота ѝ, защото вече не е сама, а трябва да предпазва двете си малки деца. На въпрос как го е правила, тя отговаря: “Просто си държиш устата затворена, навеждаш глава и продължаваш да вървиш. И се опитваш да сложиш ръце на ушите на децата си. Облягаш се на приятелите си, просто продължаваш.” Заради това нетърпимо отношение към семейството ѝ Уинслет напуска Ню Йорк и се връща в родната си Англия.

Актрисата има зад гърба си три брака. Първият е с режисьора Джим Трипълтън, от когото е дъщеря ѝ Мия. 25-годишната днес Мия Трипълтън е не само копие на майка си, но и една от обещаващите актриси от най-младото поколение. През 2022 г. двете изиграха майка и дъщеря във филма “Аз съм Рут”. Връзката си с Трипълтън Кейт нарича пълен хаос и твърди, че в този период е загубила инстинктите си.

Синът от брака ѝ със Сам Мендес - 22-годишният Джо Мендес, също пробива с киноиндустрията. Именно той е сценарист на режисьорския дебют на Уинслет. Третият брак на британката е най-успешният - с бизнесмена Едуард Абел Смит (известен също като Нед Рокендрол), който е племенник на милиардера Ричард Брансън и е работил за компанията му “Върджин галактик”. След сватбата съпругът напуска работа и си остава вкъщи, за да помага за отглеждането на децата, които се увеличават с още едно. Най-малкият Беар Блeйз е на 12 години.

Любовта между Уинслет и последния ѝ съпруг пламва на острова на Брансън на Карибите, където в имението му пламва и друго - огромен пожар. Средното име на момченцето идва от това травматично преживяване.

А докато медиите се надпреварваха да интервюират Уинслет заради новата ѝ роля, този път зад камерата, коледната драма Goodbay June с участието на великата Хелън Мирън се превърна само за няколко дни в тотален стрийминг хит.

