Бионсе влезе в клуба на милиардерите, но още помни калната палатка, от която е тръгнала

Певицата се нареди сред най-богатите хора в света, след като направи най- печелившото турне за 2025 г.

Американската певица Бионсе се нареди сред най-богатите хора на света. “Форбс” съобщи, че нейното състояние вече надхвърля милиард долара и само още четирима музиканти са успявали да влязат в тази престижна класация, която списанието изготвя.

44-годишната носителка на “Грами” е спечелила над 407 млн. долара от последното си турне Cowboy Carter, което я прави най-касов изпълнител за 2025 г. Тя се конкурираше за този приз с “Оейсис”, която се върна на музикалната сцена след близо 20-годишна пауза. Британската рок група успя да продаде малко повече билети от Бионсе за концертите си, но се оказа, че певицата е спечелила повече от изявите си.

“Тя е един от боговете на музиката

Това, което прави като бизнес, и броят на хората, които привлича, са уникални. Тя е способна да създаде сама филм. Може да прави неща, които повечето не могат”, казва Денис Арфа, шеф на промоутърската компания IAG. Според “Форбс” финансовият ѝ успех се дължи на нейното навлизане в кънтри жанра, което е довело до нови търговски възможности, като производство на дрехи и тематични спектакли.

Самата Бионсе обаче смята, че той е следствие от десетилетия упорита работа и желание непрекъснато да се усъвършенства. “Турнетата са част от живота ми още от 15-годишна възраст, без прекъсване. Бавно изграждах наследството си тухла по тухла и последното ми шоу е доказателство за силата на постоянството и за отдадеността, вложена във всеки знаят. Още от малка научих, че никой не инвестира в теб така, както ти инвестираш в себе си”, разказва певицата.

Тя стартира музикалната си кариера, когато е само на 8 г. Със своя приятелка се явяват на прослушване за детска група в родния Хюстън. Не влизат в нея, но пък бащата на Бионсе - Матю Ноулс, забелязва колко добре си партнират и решава да присъедини към тях още едно момиче, създавайки триото “Гърлс тайм”. Започват да се появяват на различни конкурси и в шоу програми. Интересът към тях е осезаем. В групата влиза четвърто момиче и тя е преименувана на “Дестинис чайлд”. Майката на Бионсе - Тина, шие костюмите им, а баща ѝ договаря техните изяви. Първото им турне е с хип-хоп ветерана Уайклеф Джийн. Следват и самостоятелни изяви.

“На турнетата си в края на 90-те пътувахме с миниван и правехме бързите си преобличания в кална палатка под дъжда. Нямахме гримьори и сами проектирахме дрехите си, защото

дизайнерите не искаха да се занимават с нас

В продължение на десетилетие обикаляхме всяка радиостанция на земята, за да се докажем. Водихме борба с промоутърите, убеждавайки ги, че и аренби артист може да напълни стадион”, спомня си Бионсе.

През 1997 г. пускат първи албум, а две години по-късно и втори. Кристина Агилера ги кани за подгряваща група на турнето си. Славата на “Дестинис чайлд” се понася. Издават трети албум и през 2002 г. печелят “Грами” за най-добра аренби група. След този успех всяко от момичетата опитва солова кариера. Бионсе обаче има най-голям успех.

Само за година успява да пусне свой албум и да запише хит с хип-хоп звездата Джей Зи. Химията между тях е мигновена и се пренася от музикалното студио и в живота. Двамата се женят през 2008 г. на тайна церемония. Междувременно Бионсе пуска нови албуми, модна марка и започва да се снима в киното. През 2012 г. ражда дъщеря си Блу Айви, а пет години по-късно и близнаците Сър и Руми.

Кариерата на Джей Зи също е във възход и през 2019 г. той е първият музикант, включен в списъка на милиардерите на “Форбс”. След него са Риана, Брус Спрингстийн и Тейлър Суифт, а сега и съпругата му. Въпреки че Бионсе е стартирала напоследък няколко допълнителни бизнеса като производство на уиски и козметика за коса, по-голямата част от личното ѝ богатство идва от нейната музика, пише списанието. През 2010 г. тя основава своя продуцентска компания, чрез която поема контрола над всички свои артистични начинания, включително записване на музика, концерти и филми.

Албумът Cowboy Carter, който пуска през 2024 г., ѝ носи “Грами” и дава старт на изключително успешното едноименно турне. По време на него тя изнася тричасови концерти, в които се включват съпругът ѝ, техните деца и бивши членове от “Дестинис чайлд”. Пътува с 350 души екип, 100 камиона и осем товарни самолета, за да представи на почитателите си грандиозно шоу.

Въпреки огромното си богатство Бионсе рядко говори за пари.

“Никаква сума не струва вътрешния ми мир”,

казва тя и допълва, че поставя семейството и личното си спокойствие над финансовите решения. Това пролича и по начина, по който реагира на обвиненията, че съпругът ѝ е участвал в изнасилването на 13-годишно момиче преди години. Разкритието бе направено като част от обвиненията за сексуални престъпления, извършвани от рапъра Пи Диди, с когото Джей Зи е близък приятел. Певицата запази пълно мълчание, но продължи публично да се появява с него, рискувайки медиите да следят всеки неин жест и да го възприемат като следствие от случващото се. Стигна се до момент, в който се твърдеше, че двамата са пред раздяла и Бионсе е спряла да използва фамилията на съпруга си. Певицата обаче намери начин да опровергае това с ново съвместно излизане на място, на което има журналисти. Стартира и продължи турнето си, независимо какво се вадеше по случая в пресата. Самият Джей Зи отрече обвиненията и ги определи като опит за изнудване. Заяви, че той и съпругата му правят всичко възможно, за да защитят децата си от случващото се и да продължат живота си по същия щастлив начин, както досега.

Звездата гради дом в английската провинция, близо до Бекъм

Бионсе и Джей Зи ще използват вратичка за “богати хора” в британските планове за жилищно застрояване, за да си построят огромно селско имение в английската провинция. Те са купили парцел от 58 акра в живописния район Котсуолдс, където дом имат редица звезди, включително семейство Бекъм.

Според местните регулации, за да се разреши там ново строителство, то трябва да бъде с изключително качество и да отговаря за общата архитектура. Двойката е обещала да изпълни това условие, като намерението ѝ е да изгради просторна жилищна сграда със седем спални в близост до малко езеро, което е част от парцела. Разрешение да се строи върху него е получено през 2021 г. от друг собственик, но по-късно той го продава за 7,5 млн. паунда.

Семейството на Бионсе живее в Калифорния, но няколко пъти е пътувало до Котсуолдс, за да го види. Редица други американски звезди купиха имоти в английската провинция след повторното идване на власт на Доналд Тръмп в търсене на спокойствие, което вече не намират в САЩ.