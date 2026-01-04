Бионсе влезе в клуба на милиардерите, но още помни калната палатка, от която е тръгнала

Певицата се нареди сред най-богатите хора в света, след като направи най- печелившото турне за 2025 г.
Американската певица Бионсе се нареди сред най-богатите хора на света. “Форбс” съобщи, че нейното състояние вече надхвърля милиард долара и само още четирима музиканти са успявали да влязат в тази престижна класация, която списанието изготвя.
44-годишната носителка на “Грами” е спечелила над 407 млн. долара от последното си турне Cowboy Carter, което я прави най-касов изпълнител за 2025 г. Тя се конкурираше за този приз с “Оейсис”, която се върна на музикалната сцена след близо 20-годишна пауза. Британската рок група успя да продаде малко повече билети от Бионсе за концертите си, но се оказа, че певицата е спечелила повече от изявите си.
“Тя е един от боговете на музиката
Това, което прави като бизнес, и броят на хората, които привлича, са уникални. Тя е способна да създаде сама филм. Може да прави неща, които повечето не могат”, казва Денис Арфа, шеф на промоутърската компания IAG. Според “Форбс” финансовият ѝ успех се дължи на нейното навлизане в кънтри жанра, което е довело до нови търговски възможности, като производство на дрехи и тематични спектакли.
Самата Бионсе обаче смята, че той е следствие от десетилетия упорита работа и желание непрекъснато да се усъвършенства. “Турнетата са част от живота ми още от 15-годишна възраст, без прекъсване. Бавно изграждах наследството си тухла по тухла и последното ми шоу е доказателство за силата на постоянството и за отдадеността, вложена във всеки знаят. Още от малка научих, че никой не инвестира в теб така, както ти инвестираш в себе си”, разказва певицата.
Тя стартира музикалната си кариера, когато е само на 8 г. Със своя приятелка се явяват на прослушване за детска група в родния Хюстън. Не влизат в нея, но пък бащата на Бионсе - Матю Ноулс, забелязва колко добре си партнират и решава да присъедини към тях още едно момиче, създавайки триото “Гърлс тайм”. Започват да се появяват на различни конкурси и в шоу програми. Интересът към тях е осезаем. В групата влиза четвърто момиче и тя е преименувана на “Дестинис чайлд”. Майката на Бионсе - Тина, шие костюмите им, а баща ѝ договаря техните изяви. Първото им турне е с хип-хоп ветерана Уайклеф Джийн. Следват и самостоятелни изяви.
“На турнетата си в края на 90-те пътувахме с миниван и правехме бързите си преобличания в кална палатка под дъжда. Нямахме гримьори и сами проектирахме дрехите си, защото
дизайнерите не искаха да се занимават с нас
В продължение на десетилетие обикаляхме всяка радиостанция на земята, за да се докажем. Водихме борба с промоутърите, убеждавайки ги, че и аренби артист може да напълни стадион”, спомня си Бионсе.
През 1997 г. пускат първи албум, а две години по-късно и втори. Кристина Агилера ги кани за подгряваща група на турнето си. Славата на “Дестинис чайлд” се понася. Издават трети албум и през 2002 г. печелят “Грами” за най-добра аренби група. След този успех всяко от момичетата опитва солова кариера. Бионсе обаче има най-голям успех.
Само за година успява да пусне свой албум и да запише хит с хип-хоп звездата Джей Зи. Химията между тях е мигновена и се пренася от музикалното студио и в живота. Двамата се женят през 2008 г. на тайна церемония. Междувременно Бионсе пуска нови албуми, модна марка и започва да се снима в киното. През 2012 г. ражда дъщеря си Блу Айви, а пет години по-късно и близнаците Сър и Руми.
Кариерата на Джей Зи също е във възход и през 2019 г. той е първият музикант, включен в списъка на милиардерите на “Форбс”. След него са Риана, Брус Спрингстийн и Тейлър Суифт, а сега и съпругата му. Въпреки че Бионсе е стартирала напоследък няколко допълнителни бизнеса като производство на уиски и козметика за коса, по-голямата част от личното ѝ богатство идва от нейната музика, пише списанието. През 2010 г. тя основава своя продуцентска компания, чрез която поема контрола над всички свои артистични начинания, включително записване на музика, концерти и филми.
Албумът Cowboy Carter, който пуска през 2024 г., ѝ носи “Грами” и дава старт на изключително успешното едноименно турне. По време на него тя изнася тричасови концерти, в които се включват съпругът ѝ, техните деца и бивши членове от “Дестинис чайлд”. Пътува с 350 души екип, 100 камиона и осем товарни самолета, за да представи на почитателите си грандиозно шоу.
Въпреки огромното си богатство Бионсе рядко говори за пари.
“Никаква сума не струва вътрешния ми мир”,
казва тя и допълва, че поставя семейството и личното си спокойствие над финансовите решения. Това пролича и по начина, по който реагира на обвиненията, че съпругът ѝ е участвал в изнасилването на 13-годишно момиче преди години. Разкритието бе направено като част от обвиненията за сексуални престъпления, извършвани от рапъра Пи Диди, с когото Джей Зи е близък приятел. Певицата запази пълно мълчание, но продължи публично да се появява с него, рискувайки медиите да следят всеки неин жест и да го възприемат като следствие от случващото се. Стигна се до момент, в който се твърдеше, че двамата са пред раздяла и Бионсе е спряла да използва фамилията на съпруга си. Певицата обаче намери начин да опровергае това с ново съвместно излизане на място, на което има журналисти. Стартира и продължи турнето си, независимо какво се вадеше по случая в пресата. Самият Джей Зи отрече обвиненията и ги определи като опит за изнудване. Заяви, че той и съпругата му правят всичко възможно, за да защитят децата си от случващото се и да продължат живота си по същия щастлив начин, както досега.
Звездата гради дом в английската провинция, близо до Бекъм
Бионсе и Джей Зи ще използват вратичка за “богати хора” в британските планове за жилищно застрояване, за да си построят огромно селско имение в английската провинция. Те са купили парцел от 58 акра в живописния район Котсуолдс, където дом имат редица звезди, включително семейство Бекъм.
Според местните регулации, за да се разреши там ново строителство, то трябва да бъде с изключително качество и да отговаря за общата архитектура. Двойката е обещала да изпълни това условие, като намерението ѝ е да изгради просторна жилищна сграда със седем спални в близост до малко езеро, което е част от парцела. Разрешение да се строи върху него е получено през 2021 г. от друг собственик, но по-късно той го продава за 7,5 млн. паунда.
Семейството на Бионсе живее в Калифорния, но няколко пъти е пътувало до Котсуолдс, за да го види. Редица други американски звезди купиха имоти в английската провинция след повторното идване на власт на Доналд Тръмп в търсене на спокойствие, което вече не намират в САЩ.