ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са загинали при катастрофи в страната през и...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22014596 www.24chasa.bg

Как Захари Бахаров намери по телефона главната героиня за сериала “Мамник”

Виктория Костова

[email protected]

7668
Екатерина Лазаревска и Гринго-Богдан Григоров са в главните роли на новия сериал “Мамник”. Снимка: Личен архив
  • Екатерина Лазаревска сбъдва мечтата на всеки студент в НАТФИЗ - да си партнира с преподавателя си на екран
  • Актьорът Гринго-Богдан Григоров се отказва от спорта, а от 5 години е и рапър

Крилата демонична птица, която носи смърт и проклятие - това означава “мамник” в българската митология и фолклор. Така се казва и новият сериал, който ще тръгне съвсем скоро - на 8 януари, по БНТ. Именно мамникът ще е в основата на историята, която разказва за борбата между човека и древното зло, оживяло от легендите. Птицата е главен персонаж в сериала и за първи път в българското кино е изцяло компютърно генерирана.

В 12 епизода се заплита криминален сюжет с елементи на трилър, но и красива любовна история. Сериалът е по едноименния роман на Васил Попов. Като най-интересния, по който е работил досега, го описва режисьорът Виктор Божинов. Според него жанрът, обединил мистерия и трилър, рядко се среща в българското кино. Затова отнема време, докато бъде осъществен - локациите са били трудни за намиране, а мистериозната птица - трудна за създаване.

Героите, които живеят в трънското село Вракола, ще трябва се справят със загадъчни явления, да разнищват стари тайни, забравени легенди и да се изправят срещу чудовището от българския фолклор. В една от главните роли влиза

Владо Пенев като настанения в старчески дом Емил

Героят му разследва мистериозни случки и убийство в трънското село Вракола заедно с граничната полицайка Божана Горнева - в ролята влиза Екатерина Лазаревска.

Екатерина влиза в ролята на граничната полицайка Божана Горнева.
Екатерина влиза в ролята на граничната полицайка Божана Горнева. Снимка: Личен архив

Оцеляващ човек (както почти всички в света на Васил Попов) - жестоко уязвим, емпатичен, раним, изградил желязна бариера между света и своята същност с цел да съхрани и предпази себе си и най-близките си. Така Екатерина Лазаревска описва героинята си.

Актрисата се явява на кастинг за ролята и я избират. В сериала си партнира с преподавателя си в НАТФИЗ проф. Атанас Атанасов. Тя завърши в неговия клас през 2023 г. “Безкрайно много уважавам художествения си ръководител. За мен е истинска чест да си партнирам с него. Чувството е велико. Това може би е мечта на всеки един студент. Привилегирована съм, че на мен ми се случи. В този ред на мисли ние не сме и няма да сме “равни”, защото за мен завинаги ще си остане проф. Атанасов”, разказва актрисата пред “24 часа”.

А най-важният урок, който научава от преподавателя си, е умението човек правилно да разпределя енергията в работата си.

Екатерина вече е позната на театралната сцена и на големия екран. Тя е една от четирите героини с жълти дъждобрани в спектакъла “Код жълто”. Партнира си с Аня Пенчева, Весела Бабинова и Анелия Луцинова. В комедията ги събра режисьорката Яна Титова, а премиерата беше в края на миналата година.

Впрочем за ролята я е поканил по телефона Захари Бахаров, който е продуцент на представлението. Двамата играят заедно и в българо-италианския филм “България amore mio”. Лентата ни връща през 90-те, когато тайните служби и мафиотските организации действат в сянка. Захари Бахаров е в ролята на шефа на българския подземен свят Иван. “Все още продължавам да се уча от неговия професионализъм и отношение към работата, независимо в каква позиция”, казва младата актриса.

Лазаревска избира пътя на актьорската професия, защото

като ученичка в 10-и клас се влюбила в актьор

Покрай него започнала да си представя как и тя навлиза в тази индустрия. Няма никакви колебания да кандидатства в НАТФИЗ, може би защото и тогава е вземала решения “абсолютно безкомпромисно”. Сега в никакъв случай не съжалява, дори напротив - определя избора си да стане актриса като “съвсем логичен и причинно-следствен”.

Героинята на Екатерина не вярва на очите си, когато вижда мамник. КАДЪР ОТ СЕРИАЛА
Героинята на Екатерина не вярва на очите си, когато вижда мамник. КАДЪР ОТ СЕРИАЛА

“Обичам вниманието. След като започнах активно да изучавам, изследвам и практикувам актьорското майсторство, разбрах, че съм една малка частица от нещо много по-голямо. Това ме кара да чувствам, че правя нещо наистина смислено за мен”, разказва Екатерина Лазаревска.

Въпреки че

от тригодишен се занимава със спорт,

актьорската кариера избира и Гринго-Богдан Григоров. Той влиза в ролята на Лазар в сериала “Мамник”. Персонажът му е ключов за сюжета - той е мъртвец, върнал се сред живите.

Но със себе си носи и огромно чувство за дълг и тежка орисия, заради която душата му не може да намери покой. Лазар трябва да се изправи лице в лице с най-големите си страхове заедно с огромно чувство за вина, които пренася със себе си от миналия си живот.

“За мен това беше първи подобен проект с такъв мащаб и във всеки момент се чувствах като първокласник, учещ се да пише на правилния език (на киното). Въпреки това беше незабравимо изживяване”, разказва актьорът.

Криминалните сериали с елементи на мистерия не са толкова често срещан жанр у нас. Затова и според Гринго- Богдан трудно аудиторията може да се излъже или да повярва на нещо, което не съществува. Оттам идват и трудностите при екранизирането на такъв тип сюжет. “На първо място всеки от нас трябва да повярва в това, което прави, за да може да го предаде така истинско и на публиката. Изисква се много смелост, решителност, безкомпромисност и две щипки лудост от продуцентите, режисьора, сценаристите и от всички останали в екипа на такъв проект”, казва младият актьор.

Екатерина Лазаревска и Гринго-Богдан Григоров в кадър от сериала
Екатерина Лазаревска и Гринго-Богдан Григоров в кадър от сериала

Много хора приемат Гринго като негов псевдоним или прякор. Цялото му име е Гринго-Богдан, защото е

кръстен на двамата си дядовци - Богдан и Григор

Дядо му Григор обаче е починал, преди внукът му да се роди, а баща му много искал да кръсти сина си на неговото име. Според някои суеверия обаче не е хубаво да се кръщава дете на скоро починал човек, “за да не му вземе късмета”. “Въпреки това желанието на баща ми е било по-голямо и е намерил вратичка в това, кръщавайки ме на прякора на дядо ми Григор - Гринго”, обяснява актьорът.

Още от 3-годишен той се занимава със спорт - първо спортна гимнастика и футбол, а след това борба, самбо, таекуондо, бокс. В пубертета обаче казва на родителите си, че не се чувства себе си, въпреки че спортът му се удава. Тогава те го насочват към театъра. От 11-и клас започва да се занимава с актьорско майсторство и до ден днешен вярва, че това е пътят, по който иска да върви.

Името му вече е познато в киното и в театъра. Завършил специалността “Актьорство за драматичен театър” в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Пламен Марков през 2021 г., само година по-късно той

дебютира на професионалната сцена в спектакъла “Експлозивна комедия за Големия взрив”

от Александър Секулов. Представлението се играе в Сатиричния театър “Алеко Константинов”. През същата година става част от трупата на Драматичния театър “Никола Вапцаров” в Благоевград.

Най-трудното за един млад актьор в началото на кариерата според Гринго-Богдан е да определи целите си - дали иска да работи за слава, за пари, или за да докаже нещо на себе си или на някой друг. “Вярвам, че в тази професия човек трябва да е искрен със себе си и да намери нещо истински ценно, за да се посвети на нея, иначе просто запълва едно пространство на сцената, предназначено за хора, които наистина горят в това”, казва актьорът.

Сега мечтата му е “да докосва хората, които го гледат”. От 2024 г. е част от трупата на театър “София”. Пътят му там го отвежда от спектакъла “Последното изкушение на Христос”, в който влиза в главната роля.

Режисьорът Стайко Мурджев го кани да участва и в следващото му представление “Котка върху горещ ламаринен покрив” в ролята на Брик, което обаче се играе в театър “София”. Там Гринго-Богдан се запознава с директора на театъра Ириней Константинов. Той става и негов “баща” в пиесата. “Сработихме се, изграждайки това страхотно представление”, разказва актьорът.

Последната му роля в театъра е на Херкулес в “Херкулес VS. Aвгий”. “Колкото и клиширано да звучи - всеки персонаж, до който съм се докосвал, ми е любим, защото вярвам, че никога не е било случайно и че енергията, закодирана в конкретния персонаж, ми е позволила да му вдъхна още един живот” - така Гринго-Богдан описва ролите си.

Освен на театралната сцена обаче е познат и в музикалното пространство. Въпреки че не се определя като музикант, той е

известен с псевдонима си GR!NGOD,

който е анаграма от името му. Само се докосва до музиката, защото нямал талант. Колкото и да звучи странно, описва себе си като спортист по природа и затова всеки път, когато се сблъска с нещо, в което не го бива, се амбицира да стане много добър. С времето се научава да римува. В текстовете на песните си ползва литературни похвати в римите си, за да ги “прави по-умни и интересни”, както сам ги описва. Така си изгражда стил на самоироничен и духовит български рапър.

Вече 5 години по-късно, откакто се занимава с музика, има над 60 песни с всякакви теми. “Имам нуждата да правя песни само когато наистина имам да кажа нещо важно на хората, които слушат. Така се роди албумът Godspot”, разказва Гринго-Богдан Григоров.

КОИ СА ТЕ

Как бихте се описали с 3 думи?

Гринго-Богдан: Аз съм Гринго.

Екатерина: Екатерина Ратко Лазаревска

Кое е най-смелото нещо, което сте правили?

Гринго-Богдан: Да се уча да правя изкуство.

Екатерина: Понякога излизам от вкъщи без телефон, съвсем нарочно.

Кой е най-големият ви успех?

Гринго-Богдан: Че не се отказах.

Екатерина: Да карам хората около мен да се чувстват добре.

Голямата ви мечта?

Гринго-Богдан: Да оставя следа след себе си, която да мотивира и гради дори когато ме няма.

Екатерина: Не мечтая за много напред.

Имате ли хоби?

Гринго-Богдан: Музика, гейминг, спорт.

Екатерина: Рисуване.

За какво бихте използвали вълшебна пръчка?

Гринго-Богдан: За да лекувам и усмихвам.

Екатерина: За да премахна (авто)деструктивния импулс у човека.

Екатерина Лазаревска и Гринго-Богдан Григоров са в главните роли на новия сериал “Мамник”.
Екатерина влиза в ролята на граничната полицайка Божана Горнева.
Героинята на Екатерина не вярва на очите си, когато вижда мамник. КАДЪР ОТ СЕРИАЛА
Екатерина Лазаревска и Гринго-Богдан Григоров в кадър от сериала

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)