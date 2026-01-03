Тризначките от "Биг Брадър" - Любов пътува със семейството си по света, Вяра и Надежда са бездомни и просят в Лондон

Двете, които са останали на улицата, не говорят със сестра си от 2019 г.

Най-известните тризначки в България, които години наред бяха като скачени съдове, днес водят живот в двете крайности и не общуват.

От звезди в “Биг Брадър” днес Вяра и Надежда са бездомни, спят върху кашони, просят по улиците на Лондон, имат над 200 хил. харесвания в ТикТок и отказват да чуят за Любов. Тя пък се радва на семейство и доста уреден живот също в британската столица, а във фейсбук и инстаграм има едва по двайсетина-трийсет лайка.

Любов пътува по света и показва в социалните мрежи хубав семеен живот. Вяра и Надежда често разказват в Тик-Ток за поредната си драма. Каква е причината за разрива между тях, можем само да гадаем. Навремето беше невъзможно да се види отделна снимка на някоя от тях, последният кадър, на който позират заедно, обаче е от 2019 г. Явно в този период нещо разрушава силната връзка помежду им. Може би има общо с проблемите на Надежда с властите в Англия. Същата година тя се оплака в социалните мрежи,

че е била арестувана с обвинението, че е налетяла на бой на полицаи

И малко след инцидента се прибира за известно време в родния си Благоевград, но само с Вяра. Любов не е с тях. Дали се дистанцира, защото вече има семейство и не иска да се забърква в скандали, или между трите има по-сериозни дрязги, не е ясно. И до момента никоя от тях не казва каква е причината.

Тризначките се включиха в “Биг Брадър” като един участник. СНИМКА: “БИГ БРАДЪР” През 2026 г. ще станат точно 20 години от емблематичното участие на тризначките в “Биг Брадър”. В началото на риалити формата при останалите съквартиранти влизаше само по една от тях, сменяха се, без другите изобщо да се усетят, че всъщност момичетата са три. При тези размени една от тях пусна и култовата реплика: “Дека са ми пръстените?”, с което мигновено привлече зрителското внимание. В крайна сметка трите се събраха и започнаха да валят бисери.

Ние сме по-коментирани от... след Бойко Борисов или сме по-коментирани?, Ако ни няма веднъж в месеца, просто няма да има вестници, пресата, Млъкни и ми наблюдавай мисълта, Бързо ли говоря, или бавно схващаш, Горе главата, нищо, че е празна, са само малка част от многобройните изцепки, с които забавляваха съквартирантите си и зрителите. Думата “ритуално” също се превърна в тяхна запазена марка. И я използваха за щяло и нещяло. Ще ми изтече кръвта и ще припадна ритуално, Ритуално се счупи (пушка в една от игрите). И за да е още по-образно, една от тях театрално показа пред камерите как се припада ритуално. За “Дека са ми пръстените?” с лека обида заявиха, че такъв израз изобщо не е излизал от тях и било монтаж на редакторите. Но великодушно решиха да не го превръщат в проблем. Навремето трите сестри бяха неотлъчно една до друга.

21-годишните тогава благоевградчанки станаха истински хит. Освен че пускаха бисери с бързото си говорене една през друга, зрителите се забавляваха и с идентичното им поведение. В много от ситуациите имаха абсолютно еднакви реакции - движения, мимики, смях, гняв, като две холограми, пуснати до оригинала и копиращи поведението му. Въпреки многобройните шеги, които отнесоха, явно си спечелиха и доста фенове, защото Любов стана победител в “Биг Брадър” и

получи чек за 200 000 лева

Парите обаче бяха за трите, тъй като се явиха в риалити формата като един играч. Популярността и спечелената сума доста вдигнаха самочувствието на тризначките и те започнаха да правят сериозни планове за бъдещето си. В интервюта разказваха, че ще се снимат в американски филм, ще учат PR, защото вече и без това били известни и с лекота ще се справят с тая професия. Позираха за корицата на “Плейбой”. Поставиха под съмнение интелектуалното ниво на доста популярни личности. И хич не си поплюваха, когато някой се опитваше да им противоречи. С първосигналните си реакции светкавично го засипваха с нападки. С еднакви грим, прически и тоалети се появяваха на светски събития и нощни партита, снимайки се с всякакви популярни личности. След това обаче решиха да разчупят визиите си, боядисаха косите си в различни цветове и смениха прическите.

С ученето не им се получи, затова решиха, че България е твърде тясна за техните възможности, и заминаха за Англия през 2017 г., за да отворят фризьорски салон. За да се впишат по-бързо в тамошната обстановка, трите сестри добавиха английски имена към своите - Любов Love, Надежда Hope и Вяра Faith. Бизнесплановете им също претърпяха пълен провал, но пък сред българската общност на Острова Любов срещна мъжа на живота си - Мартин. Поне в началото това не я накара да се отдели от сестрите си. В социалните мрежи се вижда, че на всички приятелски сбирки, на които тя ходи с гаджето си, Вяра и Надежда са неизменно до нея.

Любов и бащата на дъщеря й - Мартин Все още тризначките са неразделни и когато през 2018 г. Любов

ражда дъщеря си Виктория

Година по-късно връзката между трите се къса.

Снимките и видеата, които сестрите пускат в социалните мрежи, показват, че те вече живеят и в два различни свята. Любов често публикува кадри от различни пътувания със семейството си, от ресторанти и красиви забележителности. А текстовете към тях нямат нищо общо с обърканите и несвързани изречения, заради които трите редовно бяха обект на подигравки. Любов изглежда като улегнала, щастлива жена, за която семейството е най-важно. Към празнично видео с дъщеря си, което пусна преди дни, добави: “Честита и благословена Коледа! Не е случайно, че по празници си пожелаваме едни и същи неща... Това е така, защото колкото и време да минава, важните неща си остават същите... Бъдете здрави!”. Не е ясно дали работи, но във фейсбук като професия е написала: “актриса в театър и кино”. Любов показва доста по-добър социален статус от този на сестрите си.

Не така изглеждат нещата при Вяра и Надежда, която е по-активна и емоционална, а във фейсбук е отбелязала, че от 2015 г. е адвокат. От 6 години са бездомни и просят по улиците на Лондон. ТикТок е тяхното основно поле за изява. Профилът е на Надежда и в него двете редовно пускат снимки и видеа. Имат над 17 хиляди последователи и много от клиповете им са гледани от над 200 000 потребители. Интересът е заради пиперливия им език, с още по-объркани изречения, отколкото бяха навремето, в които смесват български и английски думи. Вяра и Надежда отказват да изкарват прехраната си като чистачки.

Понякога добавят руски и гръцки, които са чули отнякъде. Поддържат и профилите си в инстаграм и фейсбук, въпреки че там не са толкова активни. Мистерия е с какво са се занимавали след пристигането си в Англия. От техни гневни коментари, които са доста трудни за разбиране заради неправилния словоред, става ясно единствено, че Вяра е работила в магазин, но са я изгонили, защото е била с клин на известна спортна марка. Надежда пък ругае фирма, която се занимава с всякакви услуги за поддържане на домове, обяснявайки, че е била в нея 3 години.

И двете са категорични, че

никога няма да работят като чистачки

в Лондон, както ги съветват много потребители в социалните мрежи. Надежда е доста крайна в изказа си, който е и в характерния за сестрите неправилен правопис: *Никога няма да го направя не съм с турски паспорт за да работя по този унизителен и неграмотен презерватив начин” и твърди, че чистачките всъщност са проститутки, с което си навлича гневни упреци от българки, изкарващи прехраната си с почистване на домове. И после добавя: To какъв друг начин просията не е обидно деяние не крия че прося на Covent Garden.

Въпреки че вече са зрели жени, бисерите, които Надежда и Вяра пускат, са още по-абсурдни. В пост във фейсбук те пишат: Чарити организация ни даде акомедейшън да спим в църква на пода със пияни алкохолици от Полша и болни от спин и наркомани... това е дискриминация цял ден просиш и след това да се редиш на опашка да легнеш на пода като животно...

Вяра и Надежда пийват, поседнали на тревата, а около тях е багажът им. Периодично пускат видеа от местата, на които просят или вдигат наздравица, поседнали на тревата в някой парк, а

около тях е цялото им имущество,

което вероятно влачат навсякъде със себе си - куфари, торби, кашони. Показват и местата, на които спят, често под открито небе или в някой вход. В две поредни видеа се оплакват от сблъсъка си с полицията, която се опитва да ги изгони от фоайето, в което са наредили кашони и багаж, за да пренощуват. Като се събудихме, ние спим на един фльор, дето е предверие, за да влезеш в ексибюшън билдинг. Дойде един албанец, взе да дърпа кашоните ни, стафа ни, всичко ни дърпаше, крещеше, че е емигрейшън офицер и сега ще ни арестува, Мойта Вяра се напика, трепереше цялата, не знаеше къде се намира. Молим Доналд Тръмп да помогне, ние сме американски граждани. Тук биваме толерирани с нечовешка агресия, да се намеси. 6 години спим на улицата. Молим Доналд Тръмп да помогне, защото тази държава се намира в окаяно състояние от английска полиция е много агресивна, една през друга емоционално се жалват сестрите. Българо-английски е разказът им и за центъра за бездомни, който посещават: Морнинг, организация. Така започва нашия ден, отиваме да си тейкнеме оувър деер шауър. Тук ни дават чай и брекфъст и закуска. Ето тук има да си изпереш дрехите, като спиш на улицата, да се чувстваш изпран, чистичък да легнеш на улицата, иначе как ще легнеш на улицата неизпран, неизкъпан, с доволни усмивки показват всички помещения Надежда и Вяра.

Въпреки несгодите и оплакванията си явно двете все пак са доволни от живота си, защото доста повече ги устройва да просят, отколкото да осигуряват препитанието си с работа. Дори се възмущават, че много хора не искат да им помагат.

И още по-объркано и неразбрано обясняват поредните си преживявания: Както обикновено всеки ден просим, за да си платим акомодейшъна, който струва 50 паунда. Не желаем да сме ингейт чистачки. В 1 и половина през нощта събрахме 50 паунда, на рецепцията беше индиан, като историята на 9 септември, той ни поиска 90 паунда. Ние му казахме, че сме бездомни, че няма как да му дадем 90 паунда и той ни каза да отидеме много близо до хотела, на стълбите и да спим на улицата. Обаче ние решихме да вземеме баса и да отидем на Уудгрин и там спахме. И същото като историята на 9 септември Англия клоузнала всичките ъндърграунди и трейнове и пак беше с баса, същото като 9 септември, същия лор.

И двете твърдят, че България за тях е минало, но не пропускат да честитят всички празници на сънародниците си. Редовно се изказват и за политиците с пиперливи думи. А когато са в настроение,

се спретват с различни колоритни аутфити

и позират пред някоя лъскава витрина на световен бранд. С приповдигнато настроение отбелязват рождените и имените си дни с чаши в ръце и пъстра украса по себе си. Така отпразнуваха и 40-ия си рожден ден през миналата година.

Вяра и Надежда не пропускат да пуснат поздрав за всеки празник. Потребители на социалните мрежи в коментари непрекъснато ги съветват да си намерят работа, да си потърсят жилище, да оправят живота си като сестра им Любов. Очевидно това ги изнервя, защото Надежда хапливо се изказва за мъжа ѝ, отправяйки тежки обвинения по негов адрес. А за сестра си пише: тя е целия ни проблем... където и да отидем все ни питат за нея. Тази жена която не ни интересува къде е....

И като капак на всички излияния пускат коментар: Ние не сме тризначки всички го знаят, а мълчат от срам... всяка си има майка и баща и не сме на еднакви години...



*Запазени са точният изказ и правопис.