Съд в САЩ отхвърли иск за авторски права за "Топ Гън: Маверик"

Блокбастърът с участието на Том Круз от 2022 г. „Топ Гън: Mаверик" не нарушава авторските права на публикация, вдъхновила оригиналния филм „Топ Гън" от 1986 г. Това реши Федерален апелативен съд в САЩ, предават Ройтерс и БТА.

Девети апелативен съд в Пасадена, щата Калифорния, реши, че „Топ Гън: Mаверик" на „Парамаунт пикчърс" не наподобява толкова на „Топ Гънс" - статия от 1983 г. на Ехуд Йонай за училището за обучение на пилоти на изтребители „Топ Гън" на американските Военноморски сили (ВМС) в Сан Диего.

Авторът на публикацията е предоставил на „Парамаунт" правата върху нея през същата година за оригиналния „Топ Гън" и е посочен в надписите на филма, отбелязва Ройтерс.

Вдовицата Шош Йонай и синът Ювал Йонай, наследници на авторските права, прекратиха лиценза през 2020 г. и заявиха, че заслужават част от печалбите от „Топ Гън: Маверик". Брутният приход от него възлиза на около 1,5 милиарда щатски долара в световен мащаб и това поставя продукцията на 14-о място в боксофис класацията на Северна Америка. „Топ Гън: Маверик" е и най-касовият филм на Том Круз, отбелязва Ройтерс.

Адвокатите на ищците не отговориха веднага на запитване за коментар от Ройтерс. От „Парамаунт" изразиха задоволство от изхода на делото и отбелязаха, че апелативният съд „е признал, че исковете на ищците са напълно неоснователни".

Семейство Йонай от Израел твърди, че „Топ Гън: Маверик" споделя сюжет, герои, диалози и тематични елементи с „Топ Гън", като и двете произведения изобразяват „какво е необходимо, за да бъдеш най-добрият от най-добрите в изтребителната авиация".

Тричленният апелативен съд заявява, че „Топ Гън: Маверик" съдържа в сюжета си много важни елементи, които не се срещат в „Tоп Гънс", включително романтична подсюжетна линия и образа на Круз - капитана от ВМС Пийт „Mаверик" Мичъл, който се завръща, за да обучава по-млади пилоти. „Твърдението за съществена прилика не е валидно, защото това, което е защитено, не е подобно, а това, което е подобно, не е защитено", е мнението на съдия Ерик Милър, цитиран от Ройтерс.

Съдебният състав добави, че компанията „Парамаунт" не е длъжна да посочи Ехуд Йонай в „Топ Гън: Маверик", защото споразумението му от 1983 г. не е свързано с този филм.

Това решението потвърди решението от април 2024 г. съдия Пърси Андерсън от Лос Анджелис да отхвърли заведения от наследниците на Йонай иск, припомня Ройтерс.

„Парамаунт" е страна и в съдебен процес в Ню Йорк, заведен от сценариста Шон Грей, който твърди, че е написал няколко сцени, появили се в „Топ Гън: Mаверик", и заслужава част от печалбите от филма. Изборът на съдебни заседатели е насрочен за 9 март, отбелязва Ройтерс.