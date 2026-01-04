"Дейли мейл": Принц Хари спечели борбата за държавна охрана във Великобритания

Принц Хари е спечелил борбата си за въоръжена полицейска охрана, финансирана от данъкоплатците, когато посещава Обединеното кралство, твърдят източници, близки до семейство Съсекс.

Решение в полза на херцога, което се очаква да бъде обявено в рамките на няколко седмици, може да позволи среща между крал Чарлз и внуците му Арчи и Лилибет, които живеят в САЩ.

Източници, близки до херцозите на Съсекс, заявиха пред "Дейли мейл", че възстановяването на охраната е било потвърдено след нов анализ на риска, проведен от кралския изпълнителен комитет.

"Източници от министерството на отбраната са посочили, че охраната на Хари вече е гарантирана". Решението е взето след писмо, изпратено от Хари до министъра на вътрешните работи през септември.

На Хари беше предоставена полицейска охрана само за един ден по време на пътуване до Обединеното кралство през същия месец за благотворително събитие за деца.

Тогава жена успя да пробие охраняемата зона и да стигне близо до херцога, който беше охраняват от лична охрана. Този пропуск е една от причините Хари да поиска нов анализ за охраната му.

41-годишният херцог постоянно твърди, че Обединеното кралство не е безопасно за него и семейството му без 24-часова въоръжена охрана.

През май миналата година той изгуби битката в съда за охраната му, която му бе отнета малко, след като със съпругата му Меган се отказаха от кралските си задължения през 2020 г.

Според източници връщането на охраната на Хари и семейството му е следствие от сближаването между херцога и баща му крал Чарлз III. Кралят се надявал да види отново внуците си на родна земя. За последно той ги видя по време на честванията по повод платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през февруари 2022 г. Тогава Арчи беше на две години, а Лилибет – на шест месеца.