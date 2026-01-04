ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров: Искам да завърша сезона

Фейсбук наддава в коя чужда страна първо ще се появи евростотинката

Сашо Кадиев и Васил Найденов се снимат, докато подготвят новогодишното издание на "Кой да знае?". Снимка: Би Ти Ви

Докато по-възрастните още обсъждат кой какво ресто е получил в магазина - в левове или в евро, младите и остроумни потребители в социалните мрежи подхванаха нова тема - къде в Европа ще се появят първите български евростотинки. Страната ни вече е с валута, която се ползва и навън, като на гърба на новите ни монети - евроцентове, е изписано с български букви “стотинка”.

Така изглеждат гърбът и лицето на монетата от 10 евростотинки. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

“На евро да ни е”, пожелава си Сашо Кадиев, докато се забавлява в компанията на Васил Найденов и братя Аргирови, снимайки новогодишния епизод на предаването “Кой да знае?”. Това се вижда от кратко видео, което водещият е пуснал в профила си в инстаграм. В свой подкаст преди време Сашо Кадиев сам нарича себе си “малкото евро, 50 евроцента”.


Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)