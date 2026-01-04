След 17 години Йоанна Темелкова слиза от актьорската сцена

“Слагам край на актьорската си професия, и то с любов и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка.” С тези думи актрисата Йоанна Темелкова съобщи в социалните мрежи, че след 17 години на сцената слиза от нея. Какво възнамерява да прави, не споменава, но казва, че иска да разтърси живота, “защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!”.

И все пак зрителите ще я гледат и тази година в продължението на “Под прикритие”, чийто 6-и сезон се очаква скоро да бъде излъчен по БНТ. С ролята си в успешния криминален сериал тя продължава историята на Ния - дъщерята на мафиота Петър Туджаров - Джаро (Михаил Билалов). Публиката помни Темелкова и като Лора Топал в драмата “Братя”.