Тейлър Суифт е начело в класацията на "Билборд" за албуми за 12-а седмица

Тейлър Суифт КАДЪР: Инстаграм/taylorswift

Певицата Тейлър Суифт за 12-а непоследователна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Суифт запазва първенството си с албума си The Life of a Showgirl, от който в САЩ за едноседмичния период на отчитане са продадени 81 000 еквивалентни единици.

Сред 15-те албума, с които Тейлър Суифт е оглавявала класацията Билборд 200, The Life of a Showgirl е вторият, задържал се най-дълго на върха. Само The Tortured Poets Department е бил начело в чарта по-дълго време - в продължение на 17 седмици през 2024 г. , съобщи БТА.

Последният албум, прекарал минимум 12 седмици на първа позиция, беше I'm the Problem на кънтри певеца Морган Уолън през 2025 г. Предишният албум, задържал се на върха на Билборд 200 по-дълго - 13 непоследователни седмици миналата година, беше SOS на певицата Сиза. 

Челната десетка на най-новата класация Билборд 200 претърпя разместване, след като от нея излязоха повечето коледни албуми.

Морган Уолън, който при предишната подредба заемаше шестото място, се е изкачил до втора позиция с 69 000 продадени единици от албума I'm the Problem.

Саундтракът на анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" се позиционира на трето място с 51 000 продадени албумни единици, след като миналата седмица беше на десета позиция.

Челната петица в класацията за албуми се допълва от Оливия Дийн с The Art of Loving (50 000 продадени еквивалентни единици) и Сабрина Карпентър с Man's Best Friend (40 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на класацията за албуми Билборд 200 намират място още Песо Плума и Тито Дабъл Пи с DINASTНA, Сиза със SOS shoots, Тейт Макрей със So Close To What, Морган Уолън с One Thing at a Time и Сабрина Карпентър с Short n' Sweet.

