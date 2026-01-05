"Дете под елхата": Коледната количка на Никола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В коледния ни конкурс "Дете под елхата" участва и Никола Георгиев Ангелов, който е на 3 години и половина от Тенерал Тошево. Никола е бил много послушно дете, щом Дядо Коледа лично му донесе мечтания подарък.

Но по-добре приказката да разкаже как се случи това:

Коледната количка на Никола

В една снежна утрин, когато прозорците бяха нарисувани с ледени цветя, малкият Никола се събуди с едно особено усещане — сякаш нещо вълшебно го чака. Той се измъкна от топлото одеялце, протегна ръчички и тихичко прошепна:

— Дали Дядо Коледа ще дойде?...

Когато стигна до елхата, светлините ѝ премигнаха точно в този момент, сякаш му намигнаха. Под клонките, между златистите топки и снежинките от хартия, стоеше Дядо Коледа и го чакаше голяяма червена кутия с голяма панделка.

Никола ахна.

Развърза панделката, повдигна капака и... вътре блесна най-прекрасната количка, която някога беше виждал. Червена като ягодка, с блестящи фарове и малко воланче, което можеше да върти.

— Моя кола! — извика той и очичките му заблестяха като две звездички.

Но това не беше обикновена кола. Щом Никола я докосна, тя тихичко избръмча:

— Брррррм... Хайде да караме!

Никола се засмя и я подкара по килима. Количката се движеше бързо, но послушно — завиваше, спираше, дори сякаш подскачаше от радост. А когато мина покрай елхата, светлините ѝ отново премигнаха, сякаш поздравяваха новия приятел.

Целият ден Никола и неговата коледна количка пътуваха — до кухнята, до дивана, до прозореца, където гледаха как снегът танцува навън. А вечерта, когато мама го сложи да спи, той прошепна на количката:

— Утре пак ще караме, нали?

Количката тихичко избръмча в отговор.

И Никола заспа с усмивка — защото знаеше, че най-хубавите подаръци не са просто играчки, а приятели, които правят дните светли като Коледа.