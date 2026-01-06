ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България загуби драматично от Сърбия при волейболи...

След празниците - обратно в залата! Стефания Колева на спининг, а Филип Буков с комоцио

Стефания Колева в залата за тренировка по спининг. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Празниците минаха и тренировките в залата се завръщат. Пред дилема дали да си остане на дивана вкъщи, или да отиде да спортува, се оказа актрисата Стефания Колева. Тя обаче не отложи тренировката по спининг и качи снимка от залата.

Колегата ѝ Филип Буков също продължи да тренира, но докато се набира, се контузи. Той пусна видео в социалните мрежи, на което показва как си удря главата и дори пада на земята. “Започвам годината обещаващо. Започваме с комоцио”, пише Буков. Актьорът, когото зрителите гледат като капитан на единия отбор в “Аз обичам България”, е известен, че не спира да тренира и обича екстремните сортове. Често обаче това води до контузии.

 

