“Сигнал” с концерт на 14 февруари, после Йордан Караджов с кампания за повече любов

Най-големият VIP любовен концерт - така група “Сигнал” обяви концерта си, който ще бъде на 14 февруари в зала 11 на НДК. Посветен е на любовта като движеща сила в човешките отношения, изкуството и в цялото творчество на групата.

След концерта групата ще тръгне на турне. А Йордан Караджов ще поведе кампания за повече любов между хората. “Турнето няма да бъде просто поредица от концерти, а жива музикална кауза, която ще събира хората, ще ги кара да пеят заедно и да си припомнят, че музиката има силата да обединява”, разказват от групата.