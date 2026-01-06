Наш художник нарисува Тръмп за 1 млн. долара, но му го прави за подарък!

Петко Дурмана първо включва картината в изложба, а на американския президент ще я връчи на 10 декември

Българският художник Петко Дурмана ще подари на Тръмп своя картина за 1 милион долара. Творецът открива 11-месечна онлайн изложба в международната платформа Artsy. Проектът, озаглавен Double Portraits (от англ. “Двойни портрети”), започва именно с картината Hey Iran! (2019) - портрет на президента на САЩ Доналд Тръмп, който ще му бъде връчен от българския автор.

Въпреки че картината има обявена цена, тя няма да бъде продавана. Дурмана сам обяснява намерението си да я подари на Тръмп по повод на една година от неговата инаугурация.

55-годишният художник, който е родом от Елена, работи в областта на инсталацията, скулптурата и фотографията, съчетавайки технология и съвременно изкуство. Портретът на Доналд Тръмп, който ще му бъде подарен на 10 декември

В рамките на изложбата ще бъдат представени общо 10 двойни портрета. Всяко произведение има два образа - това, което виждаме на пръв поглед, и скрит втори портрет, който може да бъде разкрит чрез специална технология. Част от творбите ще бъдат създадени по време на самата изложба, което позволява публиката да проследи процеса в реално време. Освен картините проектът използва и съвременни дигитални решения. Всяко произведение получава свое дигитално удостоверение, което показва кой е авторът и каква е историята на картината. Всеки месец изложбата ще представя нов етап с ново произведение или развитие на проекта. Така зрителите могат постепенно да следят как се изгражда цялата серия.

Финалът на изложбата е планиран за 10 декември - деня, в който се връчва Нобеловата награда за мир. Тогава ще бъдат подарени и последните две творби от серията - портрет на Доналд Тръмп и портрет, посветен на Нобеловия комитет.