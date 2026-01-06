Анджелина Джоли напуска Холивуд, за да започне следващата си глава в живота, съобщи Page Six.

50-годишната Анджелина Джоли се разделя с емблематичното имение „Сесил Б. ДеМил", в което живее от 2016 г. Луксозният имот, оценяван на около 25 млн. долара, вече е обявен за продажба, като актрисата го представя дискретно на потенциални купувачи.

Джоли немалко пъти е заявявала, че има желание да напусне страната, отбелязвайки в различни интервюта, че е била обвързана с Лос Анджелис само докато всичките й деца навършат 18 години. През 2024 г. заяви пред The ​​Hollywood Reporter: "Тук съм, защото трябва да бъда тук след развода, но веднага щом децата ми навършат 18, ще мога да си тръгна."

„Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата... единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне", казва Джей Бенджамин, актьор и продуцент, чиято връзка с Джоли датира от 2005 г.

„Тя ще отиде и ще се отпусне – ще работи само върху неща, които движат сърцето, душата и страстта ѝ. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена", добави Бенджамин.

Джоли се раздели с Брат Пит през 2016 г. след инцидент в частния им самолет. Те са родители на 24-годишния Мадокс, който е роден в Камбоджа; 22-годишния Пакс, роден във Виетнам; 20-годишната Захара, родена в Етиопия; и 19-годишната Шило.