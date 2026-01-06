Наш човек спаси кръста в Зверино

Журналистът от вестник "България днес", част от групата на Медийна Група България - Борислав Радославов, спаси Богоявленския кръст в река Златица в село Зверино. Тази традиция е възстановена от преди 10 г., а иначе е от векове.

„Вярвам, че това ще ми донесе здраве – на мен, на семейството ми и на всички хора по света. Със задружни усилия организираме за поредна година този прекрасен празник. Това е празник на духа и на вярата", каза Радославов. По думите му най-важното послание е хората да бъдат по-задружни и по-добри – не само в Зверино, но и в цяла България. „Сам човек е за никъде. Трябва да вървим заедно напред и вярата да ни води", допълни той.

"Това е прекрасен християнски празник. Празник на благоденствието, празник, който ни обединява", казва Борислав, който е един от организаторите на голямото събитие в Зверино.

"Правим го от сърце и душа. Тук няма база за сравнение - пожелавам го всяко място да го отбелязва", коментира кметът на селото Стоян Петров.

В Зверино почитат и Ботев в деня на рождението му, селото е спасило няколко Ботеви чети.

Само местни хора се хвърлят в спасяването на кръста. Преди да влязат в реката, празнуващите отиват в храма "Св. Димитър". В църквата отбелязват тържествено празника.

Водите не са ледени, но мъжко хоро ще има, казват жителите на Зверино.