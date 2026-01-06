Актьор от „Танцуващият с вълци“, обвинен в сексуално насилие, саботира съда

Актьорът Нейтън Преследващия кон, участвал във филма „Танцуващият с вълци“, който е обвинен в сексуално насилие, провали съдебното заседание в понеделник с искане да уволни своя защитник седмица преди процеса, предаде Асошиейтед прес, информира БТА.

Съдия Джесика Питърсън от Лас Вегас нареди съдебният процес срещу него да продължи следващата седмица, както е планирано. Нейтън Преследващия кон пледира невинен по 21 обвинения, включително обвинения, че е насилвал сексуално жени и момичета и че е заснел как сексуално малтретира момиче под 14 години.

Прокурорите твърдят, че Нейтън е използвал репутацията си на духовен водач и лечител, за да се възползва от индианските жени и момичета в продължение на две десетилетия.

Съдия Питърсън е наредила обвиняемият да бъде отстранен от съдебната зала в понеделник заради опит да възразява срещу съдията. Нейтън от своя страна твърди, че неговият адвокат Крейг Мюлер не е дошъл да го посети навреме, и е поискал служебният защитник, който го е представлявал преди, да бъде негов пълномощник и занапред.

Най-известен с ролята си на героя Голямата усмивка, млад представител на племето сиукси, във филма от 1990 г. „Танцуващият с вълци“ на Кевин Костнър, Нейтън Преследващия кон е роден в резервата Роузбъд в Южна Дакота, който е дом на сиуксите сикангу, едно от седемте племена на народа лакота.

След като участва във филма, спечелил „Оскар“, според прокурорите, Нейтън Преследващия кон започнал да се изявява като самопровъзгласил се знахар, докато пътува из Северна Америка, за да извършва своите лечебни церемонии.

Когато беше арестуван през 2023 г., Нейтън е живеел в къща в Северен Лас Вегас с петте си съпруги, и този случай предизвиква шок в цялата страна. Първоначалното обвинение срещу актьора беше отхвърлено през 2024 г., след като Върховният съд на Невада постанови, че прокурорите са злоупотребили с процедурата, като не са представили необходимите като доказателства експертни показания. Съдът обаче остави отворена възможността обвиненията да бъдат повдигнати отново.

Прокурорите твърдят, че Нейтън Преследващия кон е ръководил култ, наречен Кръгът, и неговите последователи са вярвали, че той може да общува с духове. Жертвите му са отишли ​​при него за медицинска помощ, според протокол от съдебно заседание. Прокурорите очакват процесът да продължи три седмици, допълва още АП.