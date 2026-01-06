ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Песента The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт оглави отново класацията на „Билборд“ за сингли

1444
Тейлър Суифт КАДЪР: Инстаграм/taylorswift

Песента The Fate of Ophelia се завърна на върха на класацията на „Билборд“ за сингли, след като празничните хитове слязоха от върха на чарта, съобщи сайтът на изданието.

Песента е част от актуалния албум на Суифт The Life of a Showgirl. Продукцията излезе на пазара в началото на октомври и счупи всички рекорди за продажби. Това постижение прави песента третия сингъл на изпълнителката, който остава поне седем седмици на първо място в класацията, присъединявайки се към парчетата Anti-Hero и Blank Space.

Групата „Хънтрикс“ от анимационния филм „Кей-поп: Ловци на демони“ с хитовото парче Golden се изкачва на второ място в класацията, след като вече прекара осем седмици на първото място в чарта по-рано през 2025 година.

Алекс Уорън се завръща на трето място със сингъла си Ordinary, а Оливия Дийн с Man I Need заема четвърта позиция в чарта, след като миналата седмица беше едва на 36-о място, пише БТА. 

Кънтри изпълнителката Ела Лангли завоюва място за пръв път в топ 10 на „Билборд“, след като песента Choosin’ Texas се издигна до пето място от 48-а позиция миналата седмица, съобщават още от музикалното издание.

Тейлър Суифт КАДЪР: Инстаграм/taylorswift

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

