Песента The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт оглави отново класацията на „Билборд“ за сингли

Песента The Fate of Ophelia се завърна на върха на класацията на „Билборд“ за сингли, след като празничните хитове слязоха от върха на чарта, съобщи сайтът на изданието.

Песента е част от актуалния албум на Суифт The Life of a Showgirl. Продукцията излезе на пазара в началото на октомври и счупи всички рекорди за продажби. Това постижение прави песента третия сингъл на изпълнителката, който остава поне седем седмици на първо място в класацията, присъединявайки се към парчетата Anti-Hero и Blank Space.

Групата „Хънтрикс“ от анимационния филм „Кей-поп: Ловци на демони“ с хитовото парче Golden се изкачва на второ място в класацията, след като вече прекара осем седмици на първото място в чарта по-рано през 2025 година.

Алекс Уорън се завръща на трето място със сингъла си Ordinary, а Оливия Дийн с Man I Need заема четвърта позиция в чарта, след като миналата седмица беше едва на 36-о място, пише БТА.

Кънтри изпълнителката Ела Лангли завоюва място за пръв път в топ 10 на „Билборд“, след като песента Choosin’ Texas се издигна до пето място от 48-а позиция миналата седмица, съобщават още от музикалното издание.