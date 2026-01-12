При подагра храненето играе ключова роля за контрола на пикочната киселина и за предотвратяване на болезнените пристъпи. Някои често консумирани храни съдържат големи количества пурини или влияят неблагоприятно на обмяната на веществата, което ги прави особено рискови за хора с подагра.

Списъкът на 5-те групи храни и напитки, които не трябва да слагате на трапезата често се неглижира от пациентите, но е ключов за здравето.

Не слагайте тези храни на трапезата

Червено месо и карантии - Говеждо, свинско, агнешко, както и колбаси и карантии са сред най-богатите на пурини храни. При разграждането им се образува повече пикочна киселина, което увеличава риска от подагрозни пристъпи. Честата им консумация значително натоварва организма.

Любимата на мнозина бира също се оказва опасна заради пурините, които съдържа. Дори умерената консумация може да предизвика пристъп.

Другите храни, които лекарите съветват да се избягват са морските дарове, газираните напитки и сладкишите.

Ограничаването или избягването на тези храни е важна стъпка в управлението на подаграта. Балансиран хранителен режим, богат на зеленчуци, пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти и достатъчно вода, може значително да намали риска от подагрозни пристъпи и да подобри качеството на живот.

Полезни билки, които понижават пикочната киселина

От десетилетия природните лечители прилагат различни методи при пациенти, страдащи от високи нива на пикочна киселина. Оказва се, че черешите действат изключително благоприятно. Именно заради това са и обект на множество научни изследвания. Проучвания показват, че редовният прием на череши или черешов екстракт може да подпомогне понижаването на нивата на пикочна киселина, както и да облекчи ставните неразположения.

Подагро СТОП е хранителна добавка, произведена в България, която съдържа екстракт от череша, целина и полски хвощ.

