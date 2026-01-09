Мадона с песен на италиански за първи път в кариерата си (Аудио)

„Ту ми фай джирар, ту ми фай джирар коме фоси уна бамбола", пее на италиански кралицата на поп музиката Мадона. С този рефрен от известния хит "Кукла" от 60-те години на миналия век на Пати Право мадам Чиконе изненада отново света, защото изпълни песен на родния език на дедите си за първи път в своята кариера. Поводът за това беше видеото към новата кампания The One на дизайнерите Долче и Габана, представено едновременно в световен мащаб и в Спотифай. Изборът на песента не е случаен. Става въпрос за емблематичния хит „La bambola" на италианската музикална легенда Пати Право.

Мадона разкрива, че песента я е съпътствала още от детството й: „Спомням си, че я чувах често, когато бях дете. Струваше ми се перфектната песен, за да опише този момент във времето-химн за жените и разрив с традиционното и очакваното поведение". За поп иконата това не е просто кавър, а символичен жест и диалог с миналото и с женската еманципация.

Кампанията бележи и поредна глава от дългогодишното приятелство между Мадона и дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана. „Нашето приятелство датира от десетилетия. Срещнахме се, когато всички бяхме млади артисти, решени да прекрачваме граници и да предизвикваме социалните норми", разказва тя. За нея завръщането към съвместна работа е„естествено продължение на една дълга лична и професионална история".

От своя страна дизайнерите не крият възхищението си в интервю пред в. „Кориере дела сера".

„Когато в компанията заговориха за ново начало на парфюма The One и ни попитаха кого да изберем, ние казахме: „Извинете, но има един човек, когото обичаме и познаваме от години- Мадона!", споделят те. За тях тя остава „единствената истинска поп звезда".

Идеята Мадона да пее на италиански се ражда по време на творческия процес. „Беше прекрасно, тя никога не го беше правила", разказват дизайнерите. Изборът на песента е плод на колективно търсене: Мадона слушала, пробвала в студио, предлагала различни варианти, докато „La bambola" не се откроила като най-подходяща и като послание, и като баладичен формат, близък до нейния стил. Любопитен детайл е, че песента е записана почти веднага, без дълги колебания.

Работата с Мадона, както в студиото, така и на снимачната площадка, била много интензивна. „Тя е изключително педантична-за дрехи, образ, кадри, филм. Иска да държи всичко под контрол", разказват Долче и Габана. Но именно това, според тях, е знак за нейния гений: „Всичко, което сме правили заедно, винаги е идвало от нейната глава. Зад нея никога не е стоял някой друг. Тя не греши".

Във видеото Мадона си партнира с актьора Алберто Гера, неин приятел, а зад камерата стои фотографът Мерт Алас, отговорен както за снимките, така и за филма. Резултатът е визуално „смел", но премерен: еротиката остава загатната, „винаги спира една крачка преди да се случи нещо". Мадона, казват дизайнерите, „знае точно докъде да стигне".

Интересен е и образът й днес: по-зрял, по-покрит, с шифон, дантела и черно, или естетика, която напълно се вписва в ДНК-то на Долче и Габана. „Тя е узряла. Не е момичето на 20 години, но е все така силна", подчертават те.

А извън камерата? „Тя е истинска жена, артист, изграден от самата себе си, истинска майка. Не се страхува от нищо", казват дизайнерите. Енергията й е неизчерпаема: „Има хиляда идеи и измисля по една на минута". Мадона в клипа, в който пее на италиански СНИМКА: Инстаграм/madonna

На въпроса дали днес съществува „нова" Мадона, отговорът е категоричен: „Не. Времената се промениха, но тя остана единствената от една стара школа. Не можеш да я сравниш с никого". А ако някога Долче и Габана работят с друга голяма поп звезда? След кратко мълчание двамата дизайнери отговарят с усмивка: „Не мислим, че би се обидила. Тя знае, че е най-добрата".