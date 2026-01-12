Джордж Клуни се заселва в замък във френската провинция, където близнаците му сами мият чиниите си

Актьорът и семейството му ще живеят в имение от XVIII век с лавандулова градина и лозя

На 64 години Джордж Клуни реши да напусне трайно родната Америка и да се установи със семейството си във Франция. Актьорът избра за свой дом замък от XVIII век в живописното селце Бриньол в Прованс. Районът е известен с красивата си природа и превъзходно вино, като през годините е привличал и други звезди като Джони Деп, Кайли Миноуг, Джон Малкович, Джон Бон Джоуви, Анджелина Джоли и Брат Пит, докато бяха женени.

През 2021 г. Клуни купува в него имение от 1700 декара, което разполага с лозов масив, лавандулова градина, маслинова горичка, декоративно езеро, плувен басейн и игрище за боулинг. Преди това семейството му живее между Америка, Англия и Италия, където той също притежава луксозни имоти.

Френската провинция обаче го пленява със спокойствието и анонимността, която осигурява на жителите си. “Притеснявам се да отглеждам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд. Не искам да се разхождат и да се тревожат за папараци. Не искам да бъдат сравнявани с нечии известни деца”, казва той и добавя, че живеейки далеч от светлината на прожекторите във Франция, близнаците му “вечерят с възрастните и трябва да си мият чиниите сами”.

8-годишните Ела и Александър са родени в Лондон, където е израснала и майка им. 47-годишната Амал Клуни, която е от Ливан, е известен адвокат по правата на човека. През първите им години децата са отглеждани предимно в Италия, където баща им притежава от близо две десетилетия красива къща на брега на езерото Комо с 25 спални. Макар да не е италианец, той става една от най-популярните личности в страната, особено след като избира и Венеция за място на сватбата си с Амал.

Затова съобщението, че се мести трайно в Прованс и вече е станал френски гражданин, дойде малко изненадващо. Новината бе огласена от френското правителство в Journal Officiel, където то публикува своите постановления. От нея става ясно, че съпругата на актьора е натурализирана под моминското си име Амал Аламудин, а той като Джордж Тимъти Клуни. Френски паспорти са получили и двете им деца.

Според медийни публикации семейството е избързало с процедурата, преди да влязат в сила по-строги разпоредби за даване на гражданство. Неотдавна Клуни призна, че все още не говори добре френски, за разлика от съпругата и близнаците им, което е едно от новите условия за получаването му. “Обичам френската култура, език, дори да съм все още зле с него след 400 дни курсове. Във Франция не правят снимки на деца.

Няма папараци, скрити пред училищните порти. Това е номер едно

за нас”,

обясни холивудската звезда.

Твърди се, че той се тревожи и за сигурността на съпругата си, особено след като тя стана част от правен екип, който разследва потенциални военни престъпления в Газа. По тази причина френското селце Бриньол се е оказало най-подходящо за всички. А и семейството било посрещнато радушно от местното население. Даже Клуни вече е спряган за посланик на добра воля на винопроизводителите в Прованс. “Той е много скромен, готов да слуша и има добро небце за дегустация”, разказва агрономът Лорънс Берлемон, която е работила по засаждането на лозовите масиви в имението на актьора. Нейни клиенти са били Брад Пит и Анджелина Джоли, чиято бивша ферма се намира само на 30 минути път от тази на Клуни. В района също са предприятията за вино и зехтин на известния американски режисьор Джордж Лукас и винарната на тема “Карибски пирати” на Джони Деп.

Специализирани издания за алкохол пишат, че Клуни се е надявал да дебютира със собствено производство на розе и бяло вино още миналата година, но това не се е случило. Причината обаче вероятно не е незнание, защото той вече има опит в алкохолното предприемачество, а нещо друго. Преди време той създаде своя марка текила, която след четири години съществуване успя да продаде за милиард долара. Участва в рекламирането и на други напитки, храни, коли и банки. “Дейли мейл” прогнозира, че

ще бъде обявен за краля на рекламите

през тази година, тъй като е успял да подпише доходоносна сделка с базирана в САЩ компания за доставки, преди да стане французин.

В момента личното му състояние се оценява на 675 млн. долара, след като миналата година похарчи близо 10 милиона за втори имот във Франция. Той се намира до Кан, тъй като холивудската звезда се чувства емоционално свързан с провеждащия се там филмов фестивал и много обича мястото, както и други части на Европа. Особено сред връщането на власт на Доналд Тръмп в САЩ, той все повече смята, че тя е по-добро място за живеене, отколкото е родната Америка.

Тръмп се подигра с решението му и го нарече посредствен

Доналд Тръмп се подигра с решението на Джордж Клуни да получи френско гражданство. Американският президент нарече известния си сънародник второразрядна филмова звезда, която се е прочула повече с политическата си намеса, отколкото с ролите си.

Клуни беше сред холивудските звезди, активно подкрепящи конкурентите на Тръмп от Демократическата партия за президентския пост. “Обичам Джо Байдън като сенатор, като вицепрезидент и като президент. Смятам го за приятел и вярвам в него. Вярвам в характера му. Вярвам в морала му. Той спечели много от битките, с които се сблъска, но единствената, с която не успя, е борбата с времето”, написа актьорът, призовавайки Байдън да предаде изборната щафета на Камала Харис, след като стана ясно, че здравословното му състояние се влошава.

След връщането на Тръмп в Белия дом той многократно критикува водената от него политика по отношение на имиграцията и свободата на словото. След като стана френски гражданин, Тръмп намери начин да му го върне. Той написа в социалната си мрежа, че по този начин Клуни получава “повече публичност за политиката, отколкото за своите малко на брой и напълно посредствени филми”.

“Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим отново Америка велика. Ще започнем през ноември”, отговори му актьорът, визирайки явно предстоящите междинни избори в САЩ. Все още не е ясно дали той се е отказал от американското си гражданство, получавайки френски паспорт, но е сигурно, че засега се установява в Прованс.