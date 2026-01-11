Как римски шивач превърна папа Лъв XIV в икона на “Вог”

Американското издание нареди понтифика сред 55-те най- добре облечени личности в света

Краят на 2025 г. донесе изненада, която малцина очакваха: папа Лъв XIV бе включен от “Вог Америка” сред 55-те най-добре облечени личности на годината. Сред тях са от телевизионната звезда и модел Кендъл Дженър и певицата Риана до бившата първа дама Мишел Обама и актьора Тимъти Шаламе.

Името на понтифика се появи редом до световни модни икони като актьори, певци и супермодели, превръщайки Ватикана в неочаквана сцена на модния свят. Според авторитетното списание папата е отличен за това, че е

“скъсал със скромния стил на своя предшественик,

без да изоставя традицията и символиката на папските литургични одежди”.

Именно първата му поява след избора на централната ложа на базиликата “Свети Петър” привлякла вниманието на “Вог”. Мнозина помнят как Лъв XIV се показа с червена сатенена моцета, богато бродирана стола и златен кръст на копринен шнур. Този образ, едновременно тържествен и премерен, се превръща в неговия “най-добър тоалет на годината”. Американското издание отбелязва и стремежа му да модернизира образа на Църквата, включително срещите му с филмови легенди и звезди от културния елит като Моника Белучи и Кейт Бланшет.

Зад този неочакван моден успех обаче стои не подиум, а малко шивашко ателие в Борго Пио, на няколко крачки от Ватикана. Там сред платове и кройки вече повече от 60 г. работи Раниеро Манчинели,

88-годишният шивач, който е обличал четирима папи

Когато научава, че “Вог” е включил папа Лъв XIV сред най-елегантните хора на годината, в очите му проблясва усмивка. “Сигурно и аз имам пръст в това”, казва той пред в. “Република”, като докосва пожълтелия шивашки метър, който винаги носи на врата си и нарича “моята стола”.

Манчинели шие литургични одежди още от времето на Втория ватикански събор през 1962 г. През ателието му са минали свещеници, монсеньори, кардинали и понтифици. За него дрехите говорят: “Кажи ми как се обличаш и ще ти кажа какъв папа си”, обича да казва. И наистина всеки папа, когото е обличал, е оставил своя отпечатък.

Франциск, разказва шивачът, бил семпъл и практичен човек, който не се вглеждал много в тъканите, затова било лесно да му се угоди. Лъв XIV обаче бил по-различен. Той бил доста по-внимателен към детайла, по-елегантен, макар и без излишни изисквания. Понякога изборът на одеждите идва от неговите сътрудници, понякога лично от него, но винаги в рамките на традицията. Той обича класическите форми и напълно се доверява на своя шивач, обяснява Манчинели.

Спомня си, че още като кардинал Лъв XIV посетил ателието му малко преди конклава

“Помислих си, че този човек може да стане добър папа”, казва той. След избирането си понтификът не усложнил по никакъв начин нещата: “Направѝ, каквото ми е необходимо”, казал спокойно. За разлика от Франциск Лъв XIV носи винаги червената моцета. Първата му била малко дълга, тъй като била взета набързо от сакристията, докато точният плат още пътувал от фабриката.

След избора на новия папа Манчинели забелязва и друга промяна: около Ватикана се появяват все повече свещеници в талар (дълга духовническа дреха за католическите свещеници - б.а.). Търсенето на черни талари и такива с прелатски кант нараства. Според него това не е случайно, защото Лъв XIV създава усещането, че е “папа за всички”, и това носи спокойствие и увереност. Свещеникът отново се чувства свещеник и търси дрехата, която го изразява.

Първият папа, когото Манчинели облича, е Йоан Павел II. Този момент шивачът описва като незабравим.

Да вземаш мерки на папа, е странно преживяване,

но за него това е преди всичко работа. Въпреки това емоцията била огромна, особено когато Йоан Павел II го поканил на закуска. “Първият папа е като първата любов”, усмихва се той.

С Бенедикт XVI отношенията били топли и близки. Още като кардинал живеел наблизо и често се срещали. След избирането си германецът поканил Манчинели и съпругата му на лична литургия в частния си параклис. После отново поискал да бъдат проверени мерките му. На шивача му се сторило, че папата е напълнял съвсем малко, и затова решил да ги вземе отново за повече сигурност.

Франциск остава в паметта му като човек, който не държал на разкоша. Във вечерта на избора си той се появил на ложата само с бял талар. Мнозина помнят онези снимки и кадри по телевизията, на които се виждаше как седмици преди смъртта си Франциск излезе сред хората в базиликата “Свети Петър” с инвалидна количка и облечен обикновено, без литургични одежди, а само с бяла тениска, пончо и черни панталони. “Това ми изглеждаше странно, но беше той”, казва Манчинели. Дал си сметка, че Франциск искал да бъде запомнен такъв, какъвто е - без одежди и символи. Още като бил кардинал, Франциск веднъж се пошегувал с него за цената на една поясна лента: “Ти си крадец!”, казал с усмивка и двамата се разсмели.