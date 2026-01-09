Вижте видеото на Кейт Мидълтън по случай 44-ия й рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, сподели емоционално видео в инстаграм по повод 44-ия си рожден ден, съобщи списание People.

Видеото излезе точно на рождения ден на принцесата на Уелс, който е на 9 януари. То показва как Кейт се разхожда сред природата. В него тя разкрива благодарността си и вътрешното спокойствие, което изпитва след възстановяването след тежката диагноза.

Видеото е част от нейната поредица „Mother Nature", която изследва връзката между природата и процеса на изцеление. Поредицата започна през 2025 г. по време на Mental Health Awareness Week ("Седмицата, посветена на информираността за психичното здраве"). В нея херцогинята последователно представя четирите сезона - пролет, лято, есен и зима.

„Дори в най‑студения и тъмен сезон зимата носи спокойствие, търпение и тихи размисли", казва Кейт в най-новото видео от серията.

Тя е известна с инициативите си в областта на психичното здраве, най-вече чрез своята фондация The Royal Foundation. Тя често споделя лични послания за важността на общността и връзката с природата. Така вдъхновява хора и организации да се борят по-добро психично благополучие, особено сред деца и семейства.