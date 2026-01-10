Попмузика или фолк за джензита - коя от 15 ще е BG звездата на “Евровизия”

15 изпълнители ще участват в надпреварата за представител на тазгодишното издание на най-престижния песенен конкурс “Евровизия”.

Те са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през миналата година, заели са водещи позиции в класацията “БГ Топ 40” на сдружение “ПРОФОН” и са отбелязали съществено присъствие в големите стрийминг платформи. Всеки от тях ще участва в трите етапа на националната селекция, която ще бъде под формата на музикална шоупрограма. БНТ 1 ще излъчи на живо и трите кръга, а изборът на българския представител ще бъде комбиниран вот от професионално жури и публика.

Ето кои изпълнители са в надпреварата за “Евровизия”, чието 70-о издание тази година ще е във Виена.



Вениамин се изяви

и в “Клетниците”

Направи пробива си в “Гласът на България” и “Х Фактор”, но се доказа като любимец на публиката, като стана победител в 13-ия сезон на “Като две капки вода” миналата година. Няколко месеца по-късно Вениамин дебютира и на театралната сцена - влезе в ролята на Мариус в мащабната продукция “Клетниците” на операта.

Музиката е важна част от живота му от съвсем малък. В началното училище в родния Бургас пее във вокална група и с нея още на 10-11 години се качва за първи път на сцена. Приемат го в Музикалното училище в Бургас, когато е на 14 г. Две години свири на контрабас, след това продължава с поп и джаз пеене. От 2024 г. е част от Virginia Records, а през ноември същата година излезе първата му песен “По-добър”.

Керана вече като

Евита Перон

Керана и "Космонавтите"

Само преди няколко дни тя се появи на сцената на зала 1 на НДК съвсем неузнаваема - като Евита Перон в едноименния мюзикъл, който представя от няколко години в Пловдивския театър. И отново показа колко добре се справя в различните си роли - и като певица, и като актриса, и като тв водеща, каквато зрителите я гледаха и преди малко повече от година.

Това е Юлия Йорданова, популярна с артистичния си псевдоним Керана и с групата си “Космонавтите”, която основа през 2017 г.

В нея звучат елементи от фънк, рок, джаз и поп, каквито могат да се чуят и в дебютния им албум “Урса Майнър” (2021 г), а и във втория - “Октант” (2024 г.)

Самата Керана набра известност след участието си първо в “Гласът на България” през 2020-а, а след това и в “Като две капки вода” през пролетта на 2023 г. Заради артистизма ѝ бе избрана и за водеща на две предавания по Би Ти Ви - “Помниш ли текста” и “Коя е тази песен", където си партнираше с Евгени Димитров-Маестрото и “Ку-Ку бенд”.

Преди месец Керана и “Космонавтите” представиха новия си сингъл “Този град”.

DIA смесва

фолк и електро

Истинското име на 27-годишната изпълнителка е Димана Мирчева.

Певицата, която смесва фолклор и електронна музика - това определение стои в официалния профил на DIA във фейсбук. Истинското име на 27-годишната изпълнителка е Димана Мирчева. Тя започва да се занимава с музика още на 3 г. Учила е народно пеене в НМА “Любомир Пипков”. Пуска първата си самостоятелна песен “Егея” през 2015-а.

Често обича да се рови в стари сборници с български фолклорни мотиви, откъдето черпи вдъхновение. Така намира и текста за едно от последните си парчета “От целувка белег не остава”. Младата певица не само пресъздава в модерен вариант народни песни, но и прави авторски фолклор.

Михаела Маринова

бе и на детския конкурс

МИХАЕЛА МАРИНОВА

Тя е на 12 г., когато с още двама изпълнители представя страната ни на детското издание на “Евровизия” през 2012 г. в Армения. Песента им “Супергерой” се класира втора на финалното класиране.

Всъщност Михаела се изявява на сцената от съвсем малка. Тя пее в детска вокална школа от 4-годишна, а на 6 вече започва да свири на пиано и цигулка. Завършва “Поп и джаз пеене” в музикалното училище “Любомир Пипков”, а после следва “Музикално-сценична режисура” в Консерваторията.

Гледанията на песните и видеата й надхвърлят общо над 140 милиона на стрийминг платформи.

Елизабет с трофей

от ЮНЕСКО

Елизабет взе наградата на БГ радио за дебют.

Елизабет Захариева бе сред най-очакваните млади певици на церемонията на наградите на БГ Радио миналия май. Оттам тя си тръгна със статуетката за дебют и с бурните овации на всички в залата. Талантът ѝ си личи още с появята ѝ в “Гласът на България” през 2022 г., когато тя стига до полуфиналите на шоуто. Следващата година в Дубай я награждават за най-успешна млада певица - тя е най-младият изпълнител, удостоен с престижния трофей на ЮНЕСКО за постижения в областта на изкуството.

Дара Екимова

7-а в чарт

на “Билборд”

ДАРА ЕКИМОВА

Освен като певица 23-годишната Дара Екимова вече се доказа и като успешен автор на музика и текстове.

Талантът ѝ си проличава от крехка възраст. И когато Дичо я чува да пее като съвсем малка, той е категоричен - момичето трябва да продължи да развива певческите си заложби. Така на 5 г. Дара става част от вокалната група “Бон-Бон”.

Съвсем наскоро Дара получи неочаквано признание - нейната песен Stunner, която прави по време на международен лагер за писане на музика, бе изпълнена от корейската суперзвезда TEN и бе класирана на седмо място в годишната селекция на “Билборд”.

Прея продуцира

първия си албум

ПРЕЯ

Участвала е и в “Х Фактор”, и в риалитито “Музикална академия”, беше певица в бенда на “Шоуто на Николаос Цитиридис”. Разказва, че наследява музикалния си талант вероятно от своята баба Ирина Мишева, която е била кабаретна естрадна певица. Още като малка Прея участва в училищна вокална група, а в гимназията едновременно учи и се изявява на сцена. Прея сама продуцира и първия си албум “Малките неща”.

За кратко си взе пауза от сцената, която използва, да се омъжи за любимия си - басиста Евден Димитров, и да участва като автор в написването на няколко големи хита. А веднага след това пусна парчето “Мома” - за женския глас, който отказва да бъде дефиниран от обществото и наложените от него норми. Според мнозина то е достойно да представи страната ни и на “Евровизия”.

MONA се изявява в

носия за поколението Z

Младата певица MONA

Истинското ѝ име е Симона Петрова. Тя се занимава с музика от 8-годишна. Посещава уроци по народно пеене, а след това и по пиано. Влиза в известния хор “Ваня Монева” едва 15-годишна и става най-младият изпълнител в историята му досега. Преди година и половина пусна парчето си “Жива”, вдъхновено от фолклорa и от “Евровизия”. Песенният конкурс ѝ е мечта и от години се надява някой ден да участва в него. Сама разказва, че иска да прави по-различен тип музика, който определя като “джензи фолклор” - с модерна визия на народните песни, така че те да стигнат до връстницитe ѝ от поколението Z.

Фики пя на

олимпиадата в Лондон

ФИКИ СТОРАРО

Фики отдавна излезе от сянката на баща си Тони Стораро. 30-годишният певец има два издадени албума и десетки хитове. Но преди да се наложи тук, показва таланта си пред наистина широка публика. През 2012 г. е сред петимата възпитаници на НМА “Любомир Пипков”, които са избрани да участват в специалния хор “Гласове на младежката музика” в програмата по откриването на олимпийските игри в Лондон. След церемонията Фики се връща и с отличие - статуетка на златист микрофон и наградата “Олимпийски глас”, която се дава за най-добро изпълнение в хора.

Фики много харесва естрадата, арендби и соул музиката.

Роксана направи

римейк на Бионсе

РОКСАНА

Истинското ѝ име е Антоанета Линкова, а звездата й изгря преди 16 г. Тогава участва в надпреварата “Стани попфолк звезда” в “Шоуто на Слави” и макар да бе любимка на водещия, не победи в него. Насочва светлините на прожекторите към себе си и с още една поява по телевизията. През 2011-а тя влиза в “Гласът на България” и е в отбора на Ивана в конкуренция с брат си Радослав, който става част от тима на Кирил Маричков в шоуто. Роксана стига до финала и се класира трета, но брат й отпада в течение на надпреварата. Близки са и се подкрепят и до днес.

Тя издава първия си студиен албум през 2014 г. Миналата година записа едно от най-популярните парчета на Бионсе - Halo, с текст изцяло на ромски език. Римейкът се казва “Девла Исусе”.

Innerglow правят

електророк

Електророк групата Innerglow

Електророк групата включва Тодор Ковачев - вокали и кийборд, Матей Христосков - ударни, и Петър Желев - китара. Младите музиканти правят собствени песни с различно и модерно звучене и участват в редица фестивали като Hills of Rock в Пловдив и “Радио Парк Фест” в София. През 2021 г. излиза дебютният им албум Satellites. Сред един от най-големите им хитове е колаборацията им със Стенли - “Власт”, който излезе преди малко повече от месец.

Всяка песен на

Дара става хит

Дара на свой концерт

Дара е едно от най-популярните имена на музикалната ни сцена и въпреки че все още е съвсем млада, всяко нейно парче се превръща в тотален хит. В началото на септември тя стана на 26 г., но вече има 10-годишна кариера. Талантът ѝ донесе много почитатели по време на участието в “Х Фактор”, а веднага след това Саня Армутлиева я покани да стане един от артистите на “Вирджиния Рекърдс”. В момента песните ѝ се въртят и извън пределите на страната ни и работи върху тях с международни екипи. Миналата година тя се омъжи за приятеля си Ервин. А малко след това пусна новия си албум, който се казва ADHDARA.

“Молец” с втори албум

- вече е платинен

Дует "Молец"

Кристиян Макаров и Юлиян Славчев създават дует “Молец” през 2020 г. Двамата бързо се превръщат в хит със своя характерен стил - комбинация от поп, хип-хоп и алтернативна музика. Името на групата има двоен смисъл. Освен като название на насекомо думата “молец” може да се тълкува и като “молещ се човек”. И двамата посещават евангелска църква. През 2023 г. дуетът печели четири отличия на годишните музикални награди на БГ радио. А година по-късно направиха концерт в зала “Арена 8888 София”. Тези дни стана ясно, че вторият им албум “Параклис” вече е с платинен статус по продажби.

VALL смая с гласа

си Иван Лечев

Валерия Войкова-VALL

Валерия Войкова-VALL се яви в “Гласът на България” през 2023 г., а когато запя “Мой свят”, Иван Лечев каза, че не е чувал по-добро изпълнение от нейното на тази хубава песен. Тогава тя е на 17 г., но още от невръстна възраст сякаш се подготвя за голямата сцена - спомня си как седи с часове пред телевизора и научава песните, които след това да представя пред публиката си. Тогава това били само нейните родители.

Миналата година тя направи дует с Тино - “Вечност или”, а малко след това пусна своя сингъл “Сама”.

Михаела Филева основа

своя музикална компания

МИХАЕЛА ФИЛЕВА

Макар да не стига до финала му, Михаела Филева остава едно от най-големите открития на първия сезон на “Х Фактор”. След края му подписва договор с “Монте мюзик” на Графа, а 15 г. по-късно основава своя музикална компания.

Филева ходи на вокален педагог и на уроци по пиано от малка. Тя е сред възпитанците на естрадното студио “Румина”, чрез което участва в редица конкурси и фестивали. Първата си авторска песен със своя музика и текст пуска през ноември 2014 г., а на следващата година представя и дебютния си албум “Инкогнито”.

Участвала е в “Дансинг старс”, в “Като две капки вода”, била е жури в “България търси талант” и ментор в “Гласът на България”.