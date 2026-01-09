30 балерини, 40 танцьори и 3 оркестъра на концерта на Николина Чакърдъкова

Три оркестъра - симфоничен, духов и фолклорен, пет различни сцени в залата и много танцьори - това ще включва концертът на Николина Чакърдъкова в София. Тя ще представи своя спектакъл на 7 февруари в "Арена София".

За певицата това е най-личният и емоционален концерт в кариерата . И няма да бъде традиционен фолклорен спектакъл. Музиката ще оживее със звук, светлина, танц, спомени и емоция.

Ще се включат 40 фолклорни танцьори от ансамбъла на Николина Чакърдъкова заедно с гост-танцьори. Заедно с тях ще има и 30 балерини, които ще вплетат класическия танц във фолклорната ни музика. Визуална презентация ще допълни сценичното преживяване, проследявайки личната и артистична история на певицата. Специално за концерта са създадени костюми, вдъхновени от автентични български носии и интерпретирани с модерен дизайн.

Централно място в концерта заемат изпълненията с лична история за Николина Чакърдъкова. "Това са песните, които не просто се пеят, а се изживяват. В тях има спомени, сълзи, радост и истината за живота", споделя Николина Чакърдъкова. И добавя: "Една от любимите песни в моето семейство е "Лудо младо" и моите внуци първо нея научиха - пеем я на всеки семеен празник и тя е като химн за нас".

През миналата година тя за първи път сподели сцената със своята най-голяма внучка, която носи нейното име. А събитието бе в зала 1 на НДК по повод училищен празник. В предстоящия концерт двете отново ще бъдат една до друга. Но певицата добавя, че всъщност цялото семейство ще бъде в залата.

Тя ще направи и едно много специално изпълнение. Ще представи пред публиката създадената преди 26 години "Око мое", която е за болката, за прошката и за силния дух, който българите носим. Този път ще прозвучи под съпровода на духов оркестър.