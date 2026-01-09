Финландско-британско дуо слага началото на “Аларма Пънк Джаз”

Финландско-британското авангардно нойз рок дуо NYOS идва с два концерта в България. На 22 януари ще бъде в Пловдив, а на следващия ден в София. Двете събития слагат началото на тазгодишното издание на "Аларма Пънк Джаз". Музикантите ще представят новия си албум Growl, който излезе преди 2 месеца. Ще изпълнят композиции и от предишните си две тави - Celebration (2022) и Waterfall Cave Fantasy, Forever (2023).

NYOS са китаристът Том Брук от Лийдс (познат у нас с предишната си пост рок група Khuda) и барабанистът Туомас Кайнулайнен, закален на финландската пънк и хардкор сцена. Група са от 2014-а и оттогава имат издадени 7 албума. Свирили са на една сцена с титани като Zeal & Ardor и The Comet Is Coming.

NYOS иначе е име на вулканично езеро в Камерун. Барабанистът Туомас се шегува, че при всичките "хиляди езера", които имат в своята страна, накрая са избрали камерунско езеро за име на групата си. А Том, британец по рождение и финландец по местожителство (a отскоро и по паспорт), добавя, че са търсили точно такова име, защото музиката им е като плуване в опасни води.

За пловдивския концерт на 22 януари към NYOS ще се присъедини триото "Дъжд", метъл банда от Пловдив, комбинираща post, doom, black и други подбрани измерения на тежката музика. Те ще изпълнят песните от предстоящото си дебютно ЕР - кулминацията на 10-годишната си съвместна история от един предишен живот.

В София на следващия ден специалните гости на NYOS са Born Erased, новото творческо амплоа на Ангел Симитчиев с Неди Миладинов на барабаните.