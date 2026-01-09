Южнокорейците Trendz с ново шоу в София

Южнокорейската момчешка група Trendz отново ще има концерт в София. Бандата се връща у нас на 4 април, за да представи новото си шоу, в което не само ще пеят, но и в традицията на този тип музика изпълнителите ще танцуват през цялото време.

За радост на българските им фенове момчетата от Trendz имат специална част преди началото на концерта, в която ще обърнат внимание на почитателите си. Първо е предвиден 40-секунден чат. След това ще раздават автографи и ще има групови снимки, в които ще могат да позират по 10 от най-върлите им почитатели. Тези предимства обаче са за зрителите, които са си купили различни категории VIP билети. А някои от посетителите ще могат да изберат с кого от групата да си направят селфи.