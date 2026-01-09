Азис: Ще се омъжвам!

"Ще се омъжвам!", така поп фолк певецът Азис отговори на въпрос на свой фен в инстаграм какво може да се очаква от него през 2026 година.
На въпрос коя храна би си избрал да яде до края на живота си пък отговаря: "ориз с домати и плочка сиренце".
През последните дни звездата се отдава на почивка в Хавай.
"Имах нужда да се махна... Да мисля, да ходя гол до кръста, да тренирам заедно с безброй кучета във фитнес зала. Да, тук в Америка не е забранено да доведеш кучето си. Ще ви пусна видеа и снимки по темата.Честно да ви кажа не знам кога ще се прибера... Евентуално за концертите на 13-14 ти февруари", сподели Азис.