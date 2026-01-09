Азис: Ще се омъжвам!

"Ще се омъжвам!", така поп фолк певецът Азис отговори на въпрос на свой фен в инстаграм какво може да се очаква от него през 2026 година. СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new

На въпрос коя храна би си избрал да яде до края на живота си пък отговаря: "ориз с домати и плочка сиренце". СНИМКА: Инстаграм/azis_online_new

През последните дни звездата се отдава на почивка в Хавай.