Никол Кидман и Кийт Ърбан вече официално са разведени, след като съд в щата Тенеси е одобрил споразумението им. Според съдебни документи, решението е било подписано от съдия във вторник, пише TMZ.

Кидман подаoe молба за развод през септември, като причина за раздялата са посочени „непреодолими различия". Преди това двамата бяха постигнали договореност по всички основни въпроси, което позволило процедурата да бъде финализирана без допълнителни усложнения.

Съпрузите са се отказали от взаимни претенции за издръжка, както и от издръжка за децата, като всеки запазва собствените си активи – детайл, който предполага наличие на предбрачен договор. Те са договорили и родителски план, според който децата ще прекарват по-голямата част от времето си с майка си, но важните решения, свързани с образованието и здравето им, ще се вземат съвместно.

Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха през юни. Източници, цитирани от американските медии, посочват, че Кидман е искала да запази брака, но опитите за помирение не са довели до резултат.

Двамата бяха женени от 2006 г. и имат две деца на 17 и 14 години.