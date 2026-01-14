Джъд Лоу, Никол Кидман, Джейми Лий Къртис - в най-чаканите сериали на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Черният заек" (Black Rabbit, Netflix)

Джейк (в ролята - Джъд Лоу) е проспериращ собственик на ресторант. Животът му обаче се обръща с главата надолу, когато брат му Винс (Джейсън Бейтман) излиза от затвора.

Бизнесменът се оказва забъркан в тъмните сделки на местната мафия, на която дължи пари роднината.

Сюжетът не е особено оригинален, но това се компенсира от динамиката между героите и химията межку актьорите.

Всъщност сериалът не е толкова криминален, колкото за отношенията между двама братя, които са яко обидени един на друг, но са принудени да действат в комбина.

"Цялата истина" (The Lowdown, FX Networks)

Сериал в стил "неоноар" от Стърлин Харджо, режисьор на "Кучета от резервата".

Главният герой Лий Рейбън е самовлюбен журналист на свободна практика от Оклахома. Животът му е хаос, не плаща издръжка и се опитва да не фалира със скъпата на сърцето му книжарничка.

Разследвайки местната корупция - от политици и строителни компании до ултрадесни групи, той затъва все повече в криминален заговор в добрите традиции на "Китайският квартал" и "Дългото сбогуване".

Но "Цялата истина" не е просто почит към класиката, а опит да се премести фокусът на жанра от белите и привилегировани персонажи към тези от коренното население на Оклахома.

"Рицарят на седемте кралства" (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, НВО)

Плановете на мащабното разширение на вселената на "Песен за огън и лед" по романите на Джордж Р. Р. Мартин засега така и не са реализирани напълно.

Сериалът е базиран на едноименния сборник повести за приключенията на рицаря Дънкан (в ролята - Питър Клафи) и младия му оръженосец Ег (Декстър Сол Ансел), тоест бъдещия крал Егон V Таргариен.

Сборникът е високо оценен от феновете на писателя, но е само от три части, затова НВО взема правилното решение - за всяка да има минисериал от по 6 епизода.

"Марго има проблеми с парите" (Margo's Got Money Troubles, Apple TV+)

През пролетта излиза криминалната драма "Марго има проблеми с парите".

Въпросната Марго (в ролята Ел Фанинг) е дъщеря на сервитьорка от "Хутърс" (онези с големите деколтета и късите поли, играе я Мишел Пфайфър) и професионален кечист (Ник Оферман).

Щерката има постоянни неприятности, например да забременее от университетски преподавател. За да се издържа по някакъв начин, тя си открива страничка в OnlyFans и благодарение на неочаквано успешните съвети на баща си става звезда там.

"Чудовището в мен" (The Beast in Me, Amazon Prime)

Психологически трилър за писателката Ети Уигс (в ролята - Клеър Дейнс), която след смъртта на сина си почти напълно зарязва публичните си изяви.

Но веднъж в съседство с нея се настанява Нейл Джарвис (Матю Ригс) - наследник на голяма строителна компания, когото подозират, че е убил първата си жена.

Писателката е заинтригувана от историята на новия комшия и решава да напише криминален роман за него. Професионалният навик да изследва всеки детайл постепенно я води до непоправими последствия и странно, болезнено сближаване с този човек.

"Чудовището в мен" е основана на битката между двамата герои и на напрежението, което създават на екрана актьорите. Това прави сериала една от най-увлекателните кримки на годината.

"Скарпета" (Scarpetta, Amazon Prime Video)

Несравнимата Никол Кидман участва и тук. Знаменитата австралийска актриса очевидно е решила здраво да поработи през 2026 г., затова пуска заедно с драмата "Марго има проблеми с парите" и криминално-съдебен сериал за съдебномедицинския експерт от щата Вирджиния Кей Скарпета.

Именно тя обикновено се нагърбва с най-заплетените и сложни убийства и е готова да издирва серийни маниаци, само и само да не трябва да решава проблемите със сестра си Дороти.

Между другото, нея я играе също несравнимата Джейми Лий Къртис, така че не знам какво може да ви откаже да гледате този дует.

"Блейд рънър 2099" (Blade Runner 2099, Amazon Prime Video)

Шестсерийният неоноар сериал е продължение на игралните филми на Ридли Скот (неговото студио Scott Free Production даже продуцира проекта) и Дени Вилньов, като двамата работят върху сериала от 2021 г.

Режисьорът на сериала Силка Луиза (Halo) и сценаристът Том Спейзли (The Holdovers) обещават провокативна драма за умиращата хуманоидка Олуен и престъпничката Кора, която се грижи за брат си и си сменя външността като хамелеон.

Героините се набъркват в кървав заговор на световни корпорации, като се опитват не само да оцелеят, но и да спасят света от анихилация.

"Задачата" (Task, HBO)

Криминална драма от Бред Ингелсби, автор на "Мейър от Исттаун".

Някой дръзко и жестоко ограбва тайните складове на рокерските банди. Агента на ФБР от Филаделфия Том Брандис го слагат начело на разследващата група. Паралелно се разказва историята на един от престъпниците - Роби (Том Пелфри), маргинал, който е принуден да престъпи закона заради семейството си.

Историята е в духа на култовия филм "Жега" - двама жизнени неудачници се оказват от различните страни на барикадата и рано или късно ще трябва да се сблъскат лице в лице. Ингелсби превръща рутинна полицейска история в социален портрет на малко американско градче.