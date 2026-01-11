ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тони Димитрова като феята на любовта - млада двойка се сгоди на концерта й

Димитрова пее на свой концерт. СНИМКА: АРХИВ

Тони Димитрова, която навръх рождения си ден направи голям концерт в зала 1 на НДК, ориса млада двойка на вечна любов. По време на изпълненията си в събота вечерта тя покани на сцената Галин Стефанов, който се бил свързал с нея с молба. А когато той излезе, покани към тях да се присъедини приятелката му, падна на коляно и я помоли да се омъжи за него. Така публиката стана свидетел на предложение за брак, както и на най-любимите песни на Тони Димитрова, които тя изпълни на живо за всички почитатели.

 

