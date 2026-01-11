Най-хубавата новина е от криминалния отдел на “24 часа” - Цветелина Танкинска роди Кристиан

От криминалния отдел на “24 часа” дойде най-хубавата новина за първите 10 дни на новата година - репортерът Цветелина Танкинска стана майка. Тя роди сина си Кристиан в събота, на 10 януари. Момченцето се появи на бял свят много желано и чакано и с перфектни мерки - високо 49 см и с тегло 3,300 кг.

Кристиан Валентин Карабельов е първо дете за Цвети, която не спря да работи и по време на бремеността си все така усърдно и качествено, както винаги. Щастливите родители, роднините и приятелите им, както и редакцията на “24 часа” благодарят на д-р Христо Александров и на специалистите от клиниката по Акушерство и гинекология с ръководител доц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м.

