„One Battle After Another“ с четири награди „Златен глобус“ (Галерия, видео)

Филмът „One Battle After Another" доминира на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус", като спечели отличието за най-добър комедиен филм. Същевременно „Hamnet" поднесе изненадата на вечерта, грабвайки наградата за най-добър драматичен филм на бляскавата холивудска церемония, съобщи АФП.

Ексцентричният трилър на Пол Томас Андерсън „One Battle", който се фокусира върху застаряващ революционер, изигран от Леонардо ди Каприо, оглави вечерта, като спечели четири награди от общо девет номинации.

Филмът получи още отличия за най-добър режисьор, най-добър сценарий и най-добра актриса в поддържаща роля за Теяна Тейлър на пищната церемония „Златен глобус", която е ключова стъпка по пътя към наградите „Оскар" през март.

„Вие сте изключително щедри с тази обич към мен и към този филм — и аз с радост я приемам", заяви сияещ Андерсън.

Филмът му — динамично и бурно пътешествие, включващо насилствени леви радикали, имиграционни акции и бели супремасисти — намери силен отклик сред публиката и критиците в момент, когато Съединените щати са дълбоко поляризирани.

В силно наблюдаваната категория за най-добър актьор в главна роля обаче Ди Каприо беше подминат в полза на изпълнението на Тимъти Шаламе като амбициозен състезател по тенис на маса от 50-те години на миналия век във филма „Marty Supreme".

„Намирам се в категория с много велики актьори — конкуренцията е изключително силна. Възхищавам се на всички вас", каза Шаламе, който надделя още над Джордж Клуни („Jay Kelly") и Итън Хоук („Blue Moon").

Шаламе отбеляза, че четирите му предишни загуби на „Златен глобус" „правят този момент още по-сладък", преди да благодари на приятелката си Кайли Дженър.

Наградите „Златен глобус" връчват отделни отличия за драми и за комедии/мюзикъли — което разширява кръга от звезди, присъстващи на церемонията.

Последната награда за вечерта донесе и най-голямата изненада.

„Hamnet" — трагична литературна адаптация, която си представя живота на Уилям Шекспир и съпругата му, докато преживяват смъртта на сина си — спечели наградата за най-добър драматичен филм.

Очакванията бяха отличието да отиде при „Sinners" — историческия хорър на Райън Куглър, посветен на сегрегирания американски Юг през 30-те години на XX век.

„Обичах книгата, но имах чувството, че на света съществува само един режисьор, който може да разкаже тази история", каза Стивън Спилбърг, продуцент на филма, преди да предаде микрофона на режисьорката Клои Джао.

Джао — родената в Китай режисьорка на носителя на „Оскар" за най-добър филм „Nomadland" — посвети наградата на актьорите и екипа на „Hamnet", които „загубиха свои близки, докато правехме този филм".

Тя също така специално благодари на Куглър, с когото е усъвършенствала уменията си в лабораториите за млади кинематографисти на фестивала „Сънданс", създадени от покойния Робърт Редфорд.

Джеси Бъкли, която играе опечалената съпруга на Шекспир — Агнес, спечели наградата за най-добра актриса в драматичен филм.

„Sinners", който изненада публиката със своята еклектична смесица от вампири, политика, расови отношения и блус музика, трябваше да се задоволи с наградата за най-добра музика, както и с наскоро въведеното — и донякъде неясно дефинирано — отличие за „най-добро кинематографично и боксофис постижение".

„Sentimental Value" — норвежка семейна драматична комедия — донесе наградата за най-добра поддържаща мъжка роля на Стелан Скарсгард.

Роуз Бърн спечели наградата за най-добра актриса в комедиен филм за „If I Had Legs I'd Kick You". Мюзикълът на Netflix „KPop Demon Hunters" грабна отличията за най-добра песен и най-добър анимационен филм.

„Златните глобуси" отличават и най-доброто от телевизията. Интензивната тийнейджърска криминална драма „Adolescence" оглави телевизионната категория с четири награди, докато „The Pitt" спечели за най-добър драматичен сериал, а „The Studio" получи наградата за най-добра комедия, съобщава БГНЕС.