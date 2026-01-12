Рачков ще се жени, предложи брак на любимата си Виктория с голям диамант

Димитър Рачков и любимата му Виктория Кузманова вече са годеници.

Това обяви Гала в предаването си "На кафе" по Нова тв, след като разказа, че снощи е била на откриването на новия козметичен салон на бившата адреналинка Виктория. Именно там пред гостите и приятелите си Виктория обявява щастливата новина и показва годежния пръстен с голям диамант, който е получила от актьора и тв водещ.

"Получих много нестандарно, много странно предложение, което не съм очаквала, и много оценявам. Казах едно голямо "да", съобщава Виктория в кратко видео от събитието. Веднага след думите си тя показва годежния пръстен на ръката си и двамата с Рачков се целуват.

"Малко хора знаят, че Рачков е изключително щедър човек", каза Гала в предаването си по Нова тв по повод големия диамант, който краси годежния пръстен на Виктория Кузманова.

Първата жена на Рачков е актрисата и сценарист Христина Апостолова, от която е и единственото му дете - синът им Димитър. После имаше дългогодишна връзка с колежката си от "Господари на ефира" Мария Игнатова. През лятото на 2020-а се заговори, че новата му приятелка е плеймейтката Анита Димитрова, а есента тя често бе в публиката на шоуто "Като две капки вода", което Рачков води. Разделиха се в началото на 2023-а, а в началото на 2025 г. той и бившата адреналинка от "Господари на ефира" Виктория Кузманова обявиха за първи път, че са двойка.