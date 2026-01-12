Каква е връзката между определени свойства на числата и „архитектурата" на Вселената

Опит за отговор на този въпрос прави Евгения Атанасова в малката бутикова книжка "Наблюдения върху числови редици, образувани чрез редукция на реда 1, 2, 3.........9" (с логото на Книгоиздателска къща „Труд"). Тя представя една по-различна концепция за архитектурата на света и за самото основание за всичко това. А основанието са числата, същите тези числа, които познаваме и с които боравим непрекъснато в ежедневието си. Според авторката те са източник на неимоверно важна информация, която може да промени представите ни за Вселената и за нас самите.

Книгата запознава с недопустимо прости операции, които водят до любопитни резултати. Съдържанието ще накара всеки да се замисли за вълнуващия свят, в който живеем, и как той може да се превърне в едно прекрасно преживяване. Една подобна провокация би могла да насочи хората и по пътя на нови модели на мислене както в науката, така и в сферата на социалното инженерство. А такива възможности реално съществуват, тъй като природата е инвариантна и това вече дава неограничена свобода за избор на решения.

„Опитала съм се да интерпретирам връзката между определени свойства на числата и „архитектурата" на Вселената. Вероятно за мнозина това ще прозвучи като чиста спекулация, но твърденията ми, ще се уверите, изглеждат и доста основателни. Имам предвид това, че когато един математически израз (в случая числов ред) може да се проектира върху права или равнина, той би трябвало да дава параметрите на реален обект от материалния свят. Друг е въпросът дали даден модел можем да открием в природата или е необходимо да симулираме съществуването му в лабораторни условия...", споделя Евгения Атанасова.

Книгата, казва Атанасова, е плод на собствени размисли и изчисления: „На този етап това са просто плахи догадки, които човешкият ум си позволява да прави, воден от нестихващото си любопитство".

Книгата може да се закупи от електронния магазин на издателството

