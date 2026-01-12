Тони Димитрова след двата концерта в НДК: Нося ви всички в чекмедженцето в сърцето ми

Нося ви всички в чекмедженцето в сърцето ми. Така певицата Тони Димитрова благодари на публиката. Легендарната певица напълни два пъти зала 1 на НДК за рождения си ден, който беше на 10 януари.

Интересът към концерта беше много голям, затова певицата пусна и втора дата, но отказа да празнува на 11-и "рожден ден на патерици", защото това означавало куц рожден ден. И втората вечер залата бе абсолютно препълнена, а публиката с нетърпение очакваше любимата певица да излезе на сцената. Концертът започна с песента „Обещания". Тони Димитрова и братя Аргирови

Моята дъщеря Маги е тук, в публиката. Преди две-три седмици тя ме попита: „Мамо, ти кога си била най-щастлива? На 20, на 30 години или след това?" Аз се замислих какво е щастието. За хора, които не ме познават, вероятно щастието е известността, но това въобще не е така. Той и Уди Алън го е казал много преди мен - „Известността помага, когато понякога в сандвича ти сложат по-голяма краставичка". Щастието, маме, е всичко това, всички тези хора в залата пред мен. Щастието са всички хора до мен, щастието е и във Фейсбук, когато сърчицата са повече от палчетата, но най-голямото ми щастие си ти, Маги", каза Тони Димитрова. Тони Димитрова по време на концерта си в НДК.

Заедно с Тони Димитрова на сцената излязоха и братя Аргирови, а след това се присъединиха и Ева Найденова и Милица Божинова от „Тоника", които изпълниха песента „Дъждовно реге". Последва и „Първите две сълзи", която бе в памет на певеца Борис Гуджунов. На сцената излезе музикантът и композитор Развигор Попов за песента - „Тайни". Гост беше и попфолк певицата Лия, която Тони Димитрова покани на сцената, за да изпълнят заедно песента „Есента на мама".

По време на концерта прозвучаха още песните „Ах, този дъжд", „Чаша кафе", „Само с теб", „Октомври", „За да бъда с теб", „Добър вечер, добър ден", „Помниш ли", „Срещу вятъра". Точно на финала публиката стана на крака на песните „Ах морето", „Стария капитан" и „За тебе хората говорят". А Тони Димитрова слезе от сцената, за да пее сред публиката.