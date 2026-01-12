Бившата на Фреди Меркюри не успя да продаде къщата му за 30 млн. паунда

Бившата на Фреди Меркюри не успя да продаде неговата къща в Лондон на стойност 30 милиона паунда, след като пусна на пазара имението с осем спални през 2024 г.

Звездата от Queen остави имението Garden Lodge, намиращо се в Кенсингтън, на бившата си годеница Мери Остин след смъртта си през 1991 г.

74-годишната Мери в момента е в конфликт със сестрата на Фреди, Кашмира Булсара, относно вещите на звездата, като скърбящата сестра е била принудена да похарчи 3 милиона паунда, за да купи тайно спомените от брат си, след като Мери е изложила вещите за продажба.

Хитовият изпълнител, чието истинско име е Фарох Булсара, е оставил по-голямата част от богатството си на Мери, която дори се е погрижила за праха му след погребението.

Трудностите на Мери при продажбата на къщата се считат за добра новина за Кашмира, като източници споделят пред The Sun:

„Кашмира беше разстроена от мисълта, че някой от вещите на Фреди ще бъдат пуснати в продажба, особено Garden Lodge."

Именно Мери помоли Джим Хътън, мъжът, с когото певецът споделяше живота си от 1985 г. до смъртта си, да напусне Garden Lodge само няколко месеца, след като бе разкрито завещанието на звездата.

Кашмира и синът й, Джамал Зук, решиха да наддават за вещите на поп звездата, като останаха анонимни, за да не разкрият намеренията си пред Мери.

Тайната мисия накара мнозина да повярват, че между жената, която Фреди наричаше „моята съпруга по общо право", и другите близки до него хора е имало ледена хладност.

Когато роденият в Занзибар звезда беше погребан по традиционен зороастрийски обред в крематориума в Западен Лондон през 1991 г., в съответствие с религията на родителите му, Мери разкри по-късно, че е взела праха на певеца след церемонията.

Тя продължи да обяснява, че е поканила родителите на Фреди, Боми и Джер, на друга церемония, за да се сбогуват за последно със сина си.

За търга източник сподели пред The Sun миналата година: „Кашмира беше ядосана и разстроена, че толкова много вещи на любимия й брат са достъпни за всеки, който иска да ги купи...

Разбира се, Кашмира оценява колко обожаван беше Фреди по целия свят, но я натъжаваше мисълта, че някои от неговите вещи с сантиментална стойност не са при близките му."

Близките отношения, които Мери поддържаше с Фреди през живота му, я превърнаха в най-значителния бенефициент на имуществото на фронтмена на Queen на стойност 200 милиона паунда - наследявайки 50% - плюс още милиони от авторски права през изминалите десетилетия.

През 2024 г. тя получила 187,5 милиона лири след продажбата на каталога на Queen в сделка за 1 милиард лири със "Сони".

Междувременно Кашмира, която е с шест години по-млада от него, и Боми и Джер наследили по 25% от имуществото, но когато родителите на Фреди починали, останалата част от имуществото им била завещана на Мери Остин.

Мери, която според слуховете не поддържа редовни контакти с оцелелите членове на Queen, Роджър Тейлър, Джон Дийкън и Брайън Мей, е и попечител на благотворителна организация, създадена в чест на Фреди, Mercury Phoenix Trust.

Мери и Фреди се срещат за първи път през 1970 г., когато той е млад амбициозен музикант, преместил се в Лондон шест години по-рано от Занзибар, където са родени той и Кашмира.

Бързо се влюбват, заживяват заедно и се сгодяват през 1973 г., но три години по-късно Фреди разкрива на Мери, че е бисексуален.

Мери и Фреди никога не са били законно обвързани с брак, но звездата я нарича „съпругата ми" дълго след края на връзката им.

„Всичките ми любовници ме питаха защо не могат да заменят Мери, но това е просто невъзможно. Единственият ми приятел е Мери и не искам никой друг. За мен тя беше моята съпруга по общо право. За мен това беше брак. Вярваме един в друг. Това ми е достатъчно. Не бих могъл да се влюбя в мъж по същия начин, по който се влюбих в Мери", казва Фреди.

В едно от редките си интервюта Мери си спомни момента, в който поп иконата й разкрива истинската си сексуална ориентация:

„Той каза: „Мисля, че съм бисексуален." Аз му отговорих: „Мисля, че си гей." И нищо повече не казахме. Просто се прегърнахме."

След погребението на Фреди през 1991 г. Мери разкри, че по желание на певеца е занесла урната с праха му обратно в имението в Кенсингтън, което певецът беше купил за 300 000 паунда през 1978 г.

Тя обясни: „Един ден след неделния обяд той изведнъж обяви: „Знам точно къде искам да ме сложиш. Но никой не трябва да знае, защото не искам някой да ме изрови."

„Това бяха точните му думи: „Искам просто да почивам в мир".

Полагайки големи усилия да запази в тайна мястото, където ще почиват праховете му, се смята, че родителите на Фреди са получили разрешение от Мери да се сбогуват с него, въпреки че се смята, че сестра му не е била там.

Филмът „Бохемиска рапсодия" от 2018 г., с Рами Малек в ролята на Фреди и Луси Бойнтън в ролята на Мери Остин, хвърли светлина върху тяхната връзка, представяйки Мери като вярна приятелка, която е била до Фреди през всички възходи и падения в живота му.

Съседите в Кенсингтън някога описваха 74-годишната Мери като „затворена". Рядко я виждали, освен когато излизаше с очукания си стар Мерцедес.

През февруари миналата година Мери пусна за продажба къщата, в която живееше от смъртта на Фреди, за 30 милиона лири.

А какво стана с Хътън, мъжът, когото Фреди обичаше до последния си ден? В мемоарите си от 1994 г. роденият в Ирландия Хътън, който почина от рак на белия дроб през 2021 г., твърди, че Фреди му е обещал сувенири преди смъртта си – включително текста на най-известната му песен.

Хътън пише: „Някои от нещата ми останаха в Garden Lodge. Напълно забравих за куфара с вещи, включително текста на Bohemian Rhapsody, който Фреди извади от склада за мен година преди да умре."

Почти 35 години след смъртта на брат си, Кашмира изглежда е решена да върне вещите на по-големия си брат в семейството Булсара.

Според информациите, тя е отишла на предварителното частно разглеждане, а след това е изпратила личния си асистент в Sotheby's от нейно име, докато е гледала онлайн и е давала указания за сумите, които да се наддават.