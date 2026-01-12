ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

След Хамлет Ясен Атанасов иска ролята на Стоичков

Ясен Атанасов на кастинга за ролята на Христо Стоичков Снимка: Нова тв

Синът на актьора проф. Атанас Атанасов - Ясен, се бори за ролята на Христо Стоичков в биографичния филм за футболната ни легенда. Той се яви на телевизионния кастинг “Вече играеш... Стоичков” по Нова тв. От 5 години Ясен е в трупата на театър “Българска армия” и една от големите му роли там е на Хамлет и играе заедно с баща си.

Актьорът Даниел Върбанов също е на кастинга за Стоичков. Той блесна с образа на княз Баян в историческия сериал “Войната на буквите”. И племенникът на Башар Рахал - 19-годишният Матю Горанов, също е сред претендентите за ролята. Той игра в сериала “Майките”, а сега е студент в НАТФИЗ в първи курс.

Ясен Атанасов на кастинга за ролята на Христо Стоичков

