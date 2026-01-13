(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев 15 000 евро, но са 518 долара

Голяма суматоха в социалните мрежи за часовника, с който президентът връчи и му върнаха премиерския мандат - швейцарски е, ама евтин

Един аксесоар запали социалните мрежи при връчването на мандата от страна на президента Румен Радев на кандидата на ГЕРБ-СДС за премиер и настоящ такъв Росен Желязков - часовникът на държавния глава.

Пръв темата започна Виктор Димчев, който броеше протестиращите през 2020 г. “Единственото, което стори Радев с отлагането с близо месец на една проста процедура, беше да покаже новия си лъскав часовник”, написа той във фейсбук, визирайки, че първият мандат е трябвало да бъде връчен още през декември. В социалната мрежа се появиха и коментари, че става дума за “Ролекс”. “Rolex Datejust и Rolex Oyster Perpetual са два от най-вероятните модели. Струват около 15 000 евро. Аз имам реплика на единия. Убеден съм на 99%”, пише потребител във фейсбук. Няколко медии подеха темата и също видяха на ръката на държавния глава “Ролекс”.

Проверка на “24 часа” показа друго - президентът наистина е с швейцарски часовник, но с цена от $ 518 - Tissot t-spоrt PRC 200. Радев носи Tissot T sport PRX 200 при връчването на мандата, но и при встъпването си в длъжност СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Това е кварцов спортен хронограф (има хронометър) с диаметър хоризонтал - 39,8 мм, вертикал - 38,6 мм, дебелина - 12,2 мм. Стрелките са луминесцентни - светят в тъмното. Часовникът има втори секундарник и хронометър. На корпуса, който е от неръждаема стомана, има и числа, започващи от 400 - това е т.нар. тахометър и според това къде се намира секундарникът при изминаването на 1 км, показва скоростта. Стъклото е oт сапфирен кристал - не се драска.

Радев встъпи в длъжност именно с този часовник на китката. След това го смени с дигитално устройство. А експерти се шегуват, че единственото изненадващо е, че върховният главнокомандващ не носи пилотски аксесоар - все пак бе шеф на военновъздушните сили, преди да стане президент.